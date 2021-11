Σπόρτινγκ Λισαβόνας - ΑΕΚ 31-30: Τζάμπα ήττα για την Ένωση στην Λισαβόνα (vids)

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 31-30 από την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα στην 4η ημέρα του 4ου ομίλου του EHF European League αν και άξιζε τουλάχιστον την ισοπαλία βάσει της απόδοσης της.

Τζάμπα ήττα για την ΑΕΚ στη Λισαβόνα.

Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 31-30 από την Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα στην 4η ημέρα του 4ου ομίλου του EHF European League και έχει πλέον 2 νίκες και 2 ήττες και 4 βαθμούς.

Η ΑΕΚ είναι φυσικά "ζωντανή" στο κυνήγι της πρόκρισης και καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τα δυο επόμενα παιχνίδια με την Σαφχάουζεν με το πρώτο να έχει οριστεί για τις 30/11 στην Ελβετία.

Pure drama with the end of @SCPModalidades vs @aek_official ! Big congrats to the boys in #ehfel pic.twitter.com/M68MSTQbTR

Η Σπόρτινγκ πέρασε στην κορυφή με 6β, ακολουθεί με 5 η Πέλιστερ και η Νιμ και η ΑΕΚ είναι 4η με 4. Η Σαφχάουζεν έχει 2 βαθμούς μετά από 4 αγώνες.

Η Ένωση προηγήθηκε αρκετές φορές με 2 γκολ, είχε προβάδισμα μ' ένα γκολ (15-14) στο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο κυνηγούσε και δεν μπόρεσε παρά την μεγάλη προσπάθεια να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Χριστόδουλος Μυλωνάς με 6 γκολ. H AEK στερήθηκε των υπηρεσιών των Κερδέρη, Μόγια και Λέμος αλλά άξιζε τουλάχιστον τον βαθμό στο παιχνίδι με τους Πορτογάλους.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με 3-2 με τον Ουγκάλντε ενώ προηγήθηκε χαμένο πέναλτι του Τζηρά.

Με τον Κοτσιώνη η ΑΕΚ πάει στο 5-4 και με γκολ των Πλάθα και Ηλιόπουλου θα πάρει προβάδισμα 2 γκολ (8-6) στο 14.09'.

Η Σπόρτινγκ απαντά μ' ένα σερί 3-0 για να προηγηθεί με 9-6 αλλά ο Καλόμοιρος ισοφαρίζει σε 9-9 και ο Πλάθα σε 10-10. Η ΑΕΚ θα πάρει εκ νέου προβάδισμα με 12-11 στο 21.26'' με τον Αραμπατζή αναγκάζοντας τον Ρικάρντο Κόστα να πάρει τάιμ άουτ.

Francisco Tavares with some serious spin! Love it! #ehfel @SCPModalidades



Come on handball fans show them some love! pic.twitter.com/56IL46IPLi