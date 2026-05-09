Ο Λευτέρης Πετρούνιας λάμπρυνε με την παρουσία του το πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποτέλεσε τον πόλο έλξης το Σάββατο (9/5) στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης» στο κλειστό της Μίκρας.

Θέμα πρώτης θέσης δεν τέθηκε για τον «άρχοντα» των κρίκων, ο οποίος παρουσίασε ένα πρόγραμμα με νέα στοιχεία, σε σχέση με αυτό που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου πριν από ένα μήνα στο Κάιρο.

«Ηρθα εδώ να δοκιμάσω νέο, αυτό που δοκίμασα το έχω κάνει μόνο μια φορά μετά το Κάιρο, που είχα και τον τραυματισμό στη μέση, ανεβάσαμε τον βαθμό δυσκολίας, θα παίξω σε αυτό το βαθμό δυσκολίας και ήθελα να το δοκιμάσω εδώ και να πω την αλήθεια δεν ήμουν απόλυτα έτοιμος» δήλωσε μεταξύ άλλων μετά το πρόγραμμά του ο Λευτέρης Πετρούνιας.



