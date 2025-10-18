Πετρούνιας: «Ξέρω ότι αυτό το ταξίδι τελειώνει, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή του»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας μίλησε εφ’ όλης της ύλης από την Τζακάρτα που βρίσκεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για τη γυμναστική, την οικογένεια και τι τον κρατάει σε φόρμα.

Στην Τζακάρτα της Ινδονησίας βρίσκεται ο Λευτέρης Πετρούνιας για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και μετά την προπόνησή του μίλησε για τη ζωή του, την οικογένειά του και τη σχέση του με τη γυμναστική.

Ο 34χρονος Ολυμπιονίκης εξομολογήθηκε ότι η γυμναστική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του: «Τώρα καταλαβαίνω πόσα σου δίνει η γυμναστική, πώς σε διαμορφώνει ως άνθρωπο, ως αθλητή και ως προσωπικότητα. Αγαπώ όλα όσα μου έχει χαρίσει».

Ο Πετρούνιας προτίμησε να συνεχίσει τις προπονήσεις μέσα στο καλοκαίρι, αντί να πάρει ανάσες, για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για 9η φορά:«Επέστρεψα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το Παρίσι. Ξεκίνησα προπόνηση μέσα στις διακοπές, απλώς επειδή μου αρέσε. Όταν δεν πονάω, αγαπώ πραγματικά αυτό που κάνω και το απολαμβάνω. Είμαι ερωτευμένος με τη γυμναστική, με το άθλημα και με το πώς με κάνει να νιώθω και ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για μένα είμαι 34 οπότε, όχι, δεν υπάρχουν διαλείμματα».

Μετά την προπόνηση, ο Πετρούνιας κράτησε το κινητό του και μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τη σύζυγό του, Βασιλική Μιλλούση, που πήγαινε στο σχολείο τις δύο τους κόρες, τη Σοφία και την Ελένη. Οι μικρές είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του, καθώς ο ίδιος γνωρίζει ότι η καριέρα του πλησιάζει στο τέλος της.

«Το κίνητρό μου είναι μπροστά μου», είπε είχνοντας το κινητό: «Είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο δρόμος οδηγεί στο Λος Άντζελες και θέλω αυτή τη φορά να κλείσω την πορεία μου με ένα φινάλε ακόμα πιο δυνατό από το Παρίσι. Η μεγάλη κόρη μου κάνει προπόνηση σαν επαγγελματίας και είχε ήδη συμμετάσχει σε αγώνα φέτος. Καταλαβαίνει ποιος είναι ο μπαμπάς της και γιατί στην Ελλάδα με σταματούν για φωτογραφίες. Νομίζω πως θέλει να γίνει αθλήτρια επειδή βλέπει όσα κάνουμε. Προσπαθούμε να την κάνουμε να αγαπήσει τη γυμναστική όχι επειδή το κάνει ο μπαμπάς ή το έκανε η μαμά. Προς το παρόν πάντως και οι δύο φαίνεται να έχουν καλές προοπτικές να γίνουν αθλήτριες. Είναι όλη μέρα στο γυμναστήριο έτσι κι αλλιώς, αφού έχουμε κάποιους συλλόγους στην Αθήνα».

Ενώ τέλος ανέφερε: «Ξέρω ότι αυτό το ταξίδι σιγά σιγά τελειώνει, οπότε απολαμβάνω κάθε στιγμή του»