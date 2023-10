H Μπάιλς… το πήρε πάνω της και οι ΗΠΑ πήραν το χρυσό στο σύνθετο ομαδικό

Η Σιμόν Μπάιλς έκανε εκπληκτικό πρόγραμμα στις ασκήσεις εδάφους και η βαθμολογία της κράτησε τις ΗΠΑ στην κορυφή του κόσμου.

Η σπουδαία ολυμπιονίκης αγωνίστηκε τελευταία και ήθελε μια καλή βαθμολογία για να ξεπεράσει την Βραζιλία που κρατούσε το χρυσό εκείνη την στιγμή.

Εκανε ένα σχεδόν αψεγάδιαστο πρόγραμμα και πήρε 15.166 βαθμούς, για να χαρίσει στην χώρα της το έβδομο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στην Αμβέρσα, στο σύνθετο ομαδικό.

Exactly 10 years ago today in Antwerp, Simone Biles won her 1st world gold medal and today, once again in Antwerp, she won her 20th pic.twitter.com/eFTQswrJTc