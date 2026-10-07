Άσχημα νέα για τον Τζορτζ Ράσελ, καθώς η εγκατάλειψή του στη Μαλαισία θα του κοστίσει σημαντικά και στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι.

Από το πίσω μέρος του grid θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ στο Grand Prix Σιγκαπούρης, καθώς η Mercedes επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή στη μονάδα ισχύος της W17 θα επιφέρει ποινή στον Βρετανό. Η απόφαση είναι συνέπεια του προβλήματος που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει στη Μαλαισία, σε έναν αγώνα στον οποίο βρισκόταν σε τροχιά βάθρου.

Η ποινή προσθέτει ακόμη έναν βαθμό δυσκολίας σε ένα ήδη ιδιαίτερα σημαντικό Σαββατοκύριακο για τη Mercedes F1. Η ομάδα του Μπράκλεϊ καλείται παράλληλα να κατανοήσει γιατί το μεγάλο αεροδυναμικό πακέτο που παρουσίασε στη Σεπάνγκ δεν απέδωσε την αναμενόμενη βελτίωση και σκοπεύει να συγκρίνει άμεσα τη νέα με την προηγούμενη διαμόρφωση της W17 στη Σιγκαπούρη.

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Δύσκολη αποστολή για τον Ράσελ

Η εγκατάλειψη του Ράσελ στη Μαλαισία προήλθε από πρόβλημα στη μονάδα ισχύος, με τη Mercedes να προχωρά πλέον σε αλλαγές που ξεπερνούν το επιτρεπόμενο όριο εξαρτημάτων για τη σεζόν. Ως αποτέλεσμα, ο Βρετανός θα αναγκαστεί να ξεκινήσει τον κυριακάτικο αγώνα από τις τελευταίες θέσεις.

Ο Τότο Βολφ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Ράσελ είχε πραγματοποιήσει έναν από τους καλύτερους αγώνες του στη Σεπάνγκ πριν αναγκαστεί να σταματήσει.

«Ο Τζορτζ έχει την επιπλέον δυσκολία της ποινής για τη μονάδα ισχύος, που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid την Κυριακή, μετά το πρόβλημα του κινητήρα στη Μαλαισία. Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οδήγησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και του αποτελέσματος για το οποίο άξιζε να παλέψει. Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα αποτελούν μέρος του αθλήματος και τώρα η προσοχή μας βρίσκεται στο να του δώσουμε το καλύτερο δυνατό μονοθέσιο και τις καλύτερες ευκαιρίες για να ανέβει μέσα στο grid», δήλωσε ο επικεφαλής της Mercedes.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα που η W17 του Ράσελ αντιμετώπισε πλήρη αστοχία κινητήρα. Το χειρότερο για τον Βρετανό είναι πως ενδέχεται να δεχθεί ποινή στη θέση εκκίνησής του και στον επόμενο αγώνα, εφόσον η Mercedes παρουσιάσει την αναβάθμιση ADUO στη μονάδα ισχύος της.

Nearly time to light up Singapore 🌆✨ https://t.co/e4uiN221WS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 6, 2026

Η Mercedes ψάχνει απαντήσεις για την W17

Παράλληλα με την προσπάθεια του Ράσελ να περιορίσει τη ζημιά, η Mercedes έχει μπροστά της ένα κρίσιμο τεχνικό πρόγραμμα. Το πακέτο αναβαθμίσεων που έφερε στη Μαλαισία δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που περίμενε η ομάδα, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν η χαμηλότερη απόδοση οφειλόταν στα ίδια τα νέα εξαρτήματα ή στις ιδιαίτερες συνθήκες της Σεπάνγκ.

Για αυτόν τον λόγο, η Mercedes σκοπεύει να αξιοποιήσει το τριήμερο της Σιγκαπούρης για να πραγματοποιήσει άμεση σύγκριση ανάμεσα στην τελευταία αναβάθμιση και την προηγούμενη προδιαγραφή της W17. Η Mercedes εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο οι δύο W17 να αγωνιστούν με διαφορετικές διαμορφώσεις σε όλο το Σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας δεδομένα όχι μόνο από τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών, αλλά και από τις δύο κατατακτήριες δοκιμές και τους δύο αγώνες.

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