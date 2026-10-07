Cyclone RX2 125: Adventure από μικρός (vid)

Η Cyclone τολμά και δημιουργεί ένα τεχνολογικά προηγμένο και πλήρως εξοπλισμένο μοντέλο 125 κ.εκ. σε μια κατηγορία με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Είναι αλήθεια πως μέχρι σήμερα οι προτάσεις της αγοράς για ένα μικρό σε κυβισμό μοντέλο Adventure ήταν ουσιαστικά ελάχιστες. Η άφιξη του νέου Cyclone RX2 125 δημιουργεί πελάγη ευτυχίας σε ένα νεανικό κοινό, αλλά και στους ανεξαρτήτου ηλικίας κατόχους διπλώματος οδήγησης A1/Α2. Ο λόγος απλός, τα έχει όλα. Υγρόψυκτος κινητήρας, ανάρτηση προδιαγραφών διπλής χρήσης, ακτινωτοί τροχοί και εξοπλισμός που δεν του λείπει τίποτα. Η στάνταρ τριπλέτα βαλιτσών ολοκληρώνει τον ταξιδιωτικό του χαρακτήρα, προσφέροντας τον απαιτούμενο χώρο ακόμα και για τα πολυήμερα ταξίδια.

Έτοιμο για κάθε διαδρομή

Κατασκευασμένο για απαιτητικές διαδρομές, διαθέτει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να ανταπεξέλθει σε κάθε συνθήκη, οδική και οδηγική. Η ψηλή ζελατίνα και η ολοκληρωμένη προστασία πλαισίου, κινητήρα και πιρουνιού, δημιουργούν έναν απόλυτα ακαταμάχητο και ιδιαίτερα αξιόπιστο σύντροφο σε κάθε είδους έδαφος. Ο adventure χαρακτήρας συνοδεύεται από τεχνολογία που κάνει τη διαφορά: Δικάναλο ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με δυνατότητα απενεργοποίησης, φωτισμός full LED και οθόνη TFT 5″ με λειτουργία πλοήγησης και Mirror Link, όλα στο βασικό εξοπλισμό. Αποτέλεσμα; Ένας τέλειος συνδυασμός σχεδιασμού, εξοπλισμού και επιδόσεων που αναβαθμίζει την εμπειρία στην κατηγορία των 125 κυβικών.

Ένα απόλυτα σύγχρονο μηχανικό σύνολο

Το RX2 εξοπλίζεται με υγρόψυκτο, μονοκύλινδρο κινητήρα, ο οποίος διαθέτει τετραβάλβιδη κεφαλή και 2 EEK (DOHC). Τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού, πληροί τις προδιαγραφές Euro5+ και αποδίδει 15 ίππους στις 9.500 σ.α.λ. και ροπή 11Nm στις 7.500. Η κατανάλωση σε μικτή χρήση δεν ξεπερνά τα 2,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, κάτι που σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου των 14 λίτρων μπορεί και προσφέρει στον αναβάτη τεράστια αυτονομία και πολύ λιγότερο άγχος για ανεφοδιασμούς.

Το μηχανικό κιβώτιο διαθέτει 6 σχέσεις, η κλιμάκωση των οποίων έχει μελετηθεί ειδικά για τον διττό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας. Η δύναμη που περνάει στο δρόμο ελέγχεται από τελευταίας γενιάς σύστημα ελέγχου ευστάθειας, η λειτουργία του οποίου μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως χρησιμοποιώντας ειδικό διακόπτη στο τιμόνι. Στα υπέρ του μοντέλου είναι και το επίσης τελευταίας τεχνολογίας σύστημα ABS, το οποίο ομοίως διαθέτει δυνατότητα απενεργοποίησης, είτε και στους δύο τροχούς, είτε μόνο στον πίσω! Το RX2 δείχνει τον πραγματικό Adventure προορισμό του και σε αυτούς τους καίριους τομείς!

Σκληροτράχηλη κατασκευή

Το πλαίσιο αποτελείται από ατσάλινη σωληνωτή δομή (χωροδικτύωμα) με συγκολλημένο το υποπλαίσιο. Το RX2 διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι με καλάμια διαμέτρου 38mm, πίσω ανάρτηση τύπου monoshock με μοχλικό σύστημα και ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης, δισκόφρενα τύπου «μαργαρίτα» (260/240mm) με δαγκάνες δύο εμβόλων, ακτινωτούς αλουμινένιους τροχούς και ελαστικά διπλής χρήσης χωρίς αεροθάλαμο (tubeless) διαστάσεων 19/17 ιντσών.

Πλαίσιο και περιφερειακά κάλλιστα θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κινητήρα πολύ μεγαλύτερης ιπποδύναμης, κάτι που αναδεικνύει τη σκληροτράχηλη κατασκευή της μοτοσυκλέτας. Με θέση οδήγησης στα 82cm από το έδαφος και σέλα που είναι ταυτόχρονα άνετη και στενή, ο αναβάτης νιώθει άνετα από την πρώτη στιγμή. Όντας συμπαγής και ευέλικτη, η μοτοσυκλέτα γίνεται εύκολα οικεία μετά από ελάχιστα χιλιόμετρα. Kαι όταν τελειώσει η άσφαλτος, ο χαρακτήρας Adventure θα αναδειχθεί άμεσα, εμπνέοντας εμπιστοσύνη τον αναβάτη να κινηθεί με ότι ρυθμό αυτός επιθυμήσει.

Δεν του λείπει τίποτα

Ο βασικός εξοπλισμός του νέου RX2 ξεπερνά τα στάνταρ της κατηγορίας περιλαμβάνοντας ψηλή ζελατίνα, έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών (με δυνατότητες πλοήγησης, mirroring και σκίαστρο), προστατευτικά για τις ρυθμιζόμενες μανέτες, τα πλαστικά μέρη, το κάρτερ, το ψυγείο, το τελικό εξάτμισης και την τρόμπα πίσω φρένου, φωτιστικά σώματα τεχνολογίας full-LED, προβολέα DRL, κεντρικό και πλαϊνό σταντ, οδοντωτά μαρσπιέ (με αφαιρούμενα ελαστικά ένθετα), διπλή θύρα φόρτισης USB, ενιαία σέλα δύο επιπέδων και τριπλέτα βαλιτσών με αφαιρούμενες εσωτερικές επενδύσεις.

Στάνταρ Εξοπλισμός

Έγχρωμη TFT οθόνη 5” με λειτουργίες πλοήγησης και Mirroring

Traction Control με δυνατότητα απενεργοποίησης

Δικάναλο πλήρως ρυθμιζόμενο ABS

Full LED φωτισμός, τεχνολογία DRL

Ανεστραμμένο πιρούνι (USD) 38mm

Ακτινωτές αλουμινένιες ζάντες 19” / 17”

Tubeless ελαστικά διπλής χρήσης

Τριπλέτα βαλιτσών

Προστατευτικά κάγκελα

Χούφτες

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

Θύρες USB Χ 2

Τιμή και χρώματα