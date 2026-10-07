Η Formula 1 φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία ώστε τα επόμενα χρόνια να εντάξει στο αγωνιστικό πρόγραμμα Grand Prix στην αφρικανική ήπειρο.

Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική φαίνεται πως μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με το RacingNews365 από πηγές εντός του paddock, η Ρουάντα έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει Grand Prix από το 2030, με τη σχετική συμφωνία να έχει ήδη επιτευχθεί.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, όμως σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα μπορεί να έρθει ακόμη και μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Εφόσον το σχέδιο ολοκληρωθεί, η Formula 1 θα επιστρέψει στην αφρικανική ήπειρο για πρώτη φορά μετά το 1993, όταν είχε διεξαχθεί το τελευταίο Grand Prix Νότιας Αφρικής στην πίστα του Κιαλάμι.

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Νέα μόνιμη πίστα κοντά στο Κιγκάλι

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υποψηφιότητα της Ρουάντα ήταν εξαρχής η απουσία μιας πίστας που θα μπορούσε να πληροί τις προδιαγραφές της Formula 1. Αυτό το ζήτημα φαίνεται πλέον να έχει πάρει τον δρόμο της επίλυσης, καθώς έχει αποφασιστεί η κατασκευή ενός νέου μόνιμου σιρκουί.

Η εγκατάσταση αναμένεται να δημιουργηθεί περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κιγκάλι, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουγκεσέρα. Τον σχεδιασμό έχει αναλάβει η WurzDesign, εταιρεία που ανήκει στον πρώην οδηγό της Formula 1, Αλεξάντερ Βουρτς.

Η WurzDesign έχει ήδη εμπλακεί σε μεγάλα έργα στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και συνεργάζεται με την Tilke Engineering στην ανάπτυξη της πίστας Qiddiya Speed Park στη Σαουδική Αραβία. Το σχέδιο για τη Ρουάντα βασίζεται σε προτάσεις που είχαν διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα και πλέον φαίνεται να περνά στο επόμενο στάδιο.

Η προσπάθεια της χώρας να μπει στο καλεντάρι της Formula 1 έχει ενταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα και ήταν εκείνος που ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεση της χώρας να καταθέσει υποψηφιότητα.

Επιστροφή στην Αφρική έπειτα από 37 χρόνια

Η επιστροφή της Formula 1 στην Αφρική αποτελεί θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια. Η Νότια Αφρική είχε βρεθεί αρκετές φορές κοντά σε μια συμφωνία, με το Κιαλάμι να θεωρείται η πιο προφανής επιλογή, ενώ ενδιαφέρον έχει υπάρξει επίσης από το Κέιπ Τάουν.

Παράλληλα, κατά καιρούς έχουν συνδεθεί με σχέδια για αγώνα Formula 1 τόσο το Μαρόκο όσο και η Νιγηρία. Μέχρι σήμερα, όμως, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία.

Η Αφρική παραμένει η μοναδική κατοικημένη ήπειρος χωρίς αγώνα στο σημερινό καλεντάρι της Formula 1, κάτι που έχει επισημανθεί επανειλημμένα από ανθρώπους του πρωταθλήματος. Ο Λιούις Χάμιλτον είναι ένας από τους οδηγούς που έχουν ταχθεί περισσότερο υπέρ της επιστροφής του σπορ στην ήπειρο, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να έχει τονίσει πως δεν θα σταματήσει από την ενεργό δράση αν δεν αγωνιστεί σε Grand Prix στην Αφρική.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.