Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP Μπαχρέιν της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη νίκη.

Το Grand Prix Μπαχρέιν, που πραγματοποιήθηκε για φέτος στη Μαλαισία χάρισε στους φίλους της Formula 1 μία ακόμη μάχη για το φετινό πρωτάθλημα, με τον αγώνα να έχει ανατροπές, δράμα, και έντονο παρασκήνιο. Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο Μπακού, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η νίκη του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, η πρώτη για τον φοβερό αυτό συνδυασμό. Δεν ήταν όμως η νίκη από μόνη της αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, καθώς η RB22 εμφανίστηκε πολύ καλύτερη από όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.

Η ψηφιακή παραγωγή του Gazzetta, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η σταθερή συνήθεια των πιστών του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επέστρεψε στις οθόνες προκειμένου να φωτίσει τα πιο κρίσιμα σημεία από το τριήμερο του 16ου αγώνα της σεζόν. Οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναλυτική ροή των γεγονότων και να κατανοήσουν πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες στην πίστα, μέσα από ένα απολαυστικό και άκρως ενημερωτικό επεισόδιο.