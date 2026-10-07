Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη «μαγευτική» Μαρίνα Μπέι.

Το ταξίδι της Formula 1 την Ασία συνεχίζεται, καθώς αμέσως μετά τον αγώνα της Μαλαισίας ακολουθεί το άκρως απαιτητικό Grand Prix Σιγκαπούρης το τριήμερο 9-11 Οκτωβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί τη Μαρίνα Μπέι, το σιρκουί που φιλοξένησε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του σπορ.

Μάλιστα, ξεκίνησε τη… μόδα Grand Prix που διεξάγονται υπό το φως των προβολέων και συνεχίζεται έως σήμερα. Ο αγώνας στη Σιγκαπούρη είναι ο 17ος της φετινής σεζόν. Μάλιστα, αναμένεται να δούμε για πρώτη φορά Αγώνα Σπριντ στη διαδρομή, τον τελευταίο για τη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Γνωρίστε την πίστα της Μαρίνα Μπέι

Το Grand Prix Σιγκαπούρης έκανε το ντεμπούτο του στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2008 και αποτέλεσε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του πρωταθλήματος. Η πίστα της Μαρίνα έχει μήκος 4.927 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα πραγματοποιήσουν 62 γύρους, καλύπτοντας συνολική απόσταση 305,337 χλμ.

Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές του προγράμματος. Οι 19 στροφές, οι συνεχόμενες επιταχύνσεις και τα δυνατά φρεναρίσματα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ξεκούρασης, ενώ οι μπαριέρες βρίσκονται ελάχιστα μέτρα μακριά από την αγωνιστική γραμμή. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία αυξάνουν ακόμη περισσότερο τη δυσκολία, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τα μονοθέσια.

Marina Bay, as seen from the air... 😮‍💨👀 #F1 #SingaporeGP https://t.co/cwPlmAhynQ — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χάραξη το 2023 έκαναν το τελευταίο κομμάτι της πίστας πιο γρήγορο και πιο ομαλό, όμως η Μαρίνα Μπέι εξακολουθεί να απαιτεί πολύ καλή πρόσφυση στις χαμηλές ταχύτητες και σταθερότητα στο φρενάρισμα.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι ο πολυνίκης του Grand Prix Σιγκαπούρης με 5 νίκες. Το 2025 νικητής ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ενώ το ρεκόρ ταχύτερου γύρου στην τωρινή χάραξη κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον με χρόνο 1:33,808.

Almost a decade later, the wet start from Singapore in 2017 is still one of the most dramatic ones we've ever seen 🥴 #F1 #SingaporeGP https://t.co/yo95QmPAyA — Formula 1 (@F1) October 6, 2026

Νέα δεδομένα μετά τη Μαλαισία

Το Grand Prix στη Σεπάνγκ είχε σημαντικές επιπτώσεις στη μάχη του πρωταθλήματος. Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την πρώτη του νίκη για το 2026 και επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία της Red Bull, η οποία έχει παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στους τελευταίους αγώνες.

Την ίδια στιγμή, ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε στη 2η θέση και εκμεταλλεύτηκε πλήρως την εγκατάλειψη του Τζορτζ Ράσελ για να αυξήσει το προβάδισμά του στους 84 βαθμούς στη βαθμολογία οδηγών. Το έργο του Βρετανού γίνεται ακόμη πιο δύσκολο στη Σιγκαπούρη, καθώς θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid στον κυριακάτικο αγώνα λόγω ποινής για αλλαγή εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος.

Η Mercedes φτάνει παράλληλα στη Marina Bay με αρκετά τεχνικά ερωτήματα. Το νέο πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε στη Μαλαισία δεν απέδωσε την αναμενόμενη βελτίωση και η ομάδα σχεδιάζει να συγκρίνει τη νέα με την προηγούμενη προδιαγραφή της W17 μέσα στο τριήμερο.

Absolute cinema 🍿 #F1 #BahrainGP https://t.co/j0FaDmQIeM October 6, 2026

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες. Πρόκειται για τις τρεις πιο μαλακές επιλογές της φετινής γκάμας και για τον ίδιο συνδυασμό που χρησιμοποιήθηκε στη Μαρίνα Μπέι το 2025.

Η επιφάνεια της πίστας έχει μεσαίο προς υψηλό επίπεδο τραχύτητας για τα δεδομένα ενός σιρκουί δρόμου, ενώ η διαχείριση των πίσω ελαστικών αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο λόγω των συνεχόμενων επιταχύνσεων από χαμηλές ταχύτητες.

Η μετάδοση και το πρόγραμμα του Grand Prix

Το Grand Prix Σιγκαπούρης θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 17ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE μας για τον Αγώνα Σπριντ, τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 16:30 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιήσουμε την εκπομπή Pole Position by Allwyn στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube, όπου θα κάνουμε την εκτενή ανάλυση του αγωνιστικού τριημέρου.

Πρόγραμμα Grand Prix Σιγκαπούρης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

11:30-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:30-16:14 – Κατατακτήριες Σπριντ

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

12:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 11:40)

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 15:40)

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE 14:30)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

16:30 – LIVE Εκπομπή Pole Position by Allwyn

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μπαχρέιν.