Naked, Adventure και Cruiser μοντέλα από 125 έως 1000 κ.εκ. για το εντυπωσιακό ντεμπούτο της Cyclone στην ελληνική αγορά.

Η Cyclone έκανε την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά με μια εντυπωσιακή παρουσία στην έκθεση μοτοσικλέτας, σηματοδοτώντας την ενίσχυση κατηγοριών κυρίως μεσαίου και μικρού κυβισμού μοντέλων με προτάσεις που συνδυάζουν σύγχρονη σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό και ανταγωνιστική τιμολόγηση. Η Cyclone αποτελεί θυγατρική της κινεζικής Zonsen, ενός από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους χώρο των δικύκλων στην Ασία. Δημιουργήθηκε ως ξεχωριστό brand με στόχο την ανάπτυξη πιο σύγχρονων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων μοντέλων, εστιάζοντας σε κατηγορίες όπως adventure, naked και cruiser. Την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα έχει αναλάβει η εταιρεία Mototrend SA (Kymco, Voge, Yadea, Gemini, Loncin).

Τα τελευταία χρόνια η Cyclone έχει επενδύσει σημαντικά σε εξέλιξη κινητήρων, πλαίσια και ηλεκτρονικά συστήματα, επιδιώκοντας να αποκτήσει παρουσία και εκτός Κίνας, σε αγορές με αυξημένες απαιτήσεις. Η γκάμα που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών και σε πρώτη φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα 11 μοντέλα:

Το Batlo 125 ανήκει στην κατηγορία των γυμνών 125cc, με μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα απόδοσης 15 ίππων, τροχούς 17 ιντσών, ανεστραμμένο πιρούνι, δισκόφρενα με ABS και εμφάνιση που παραπέμπει σε μεγαλύτερες naked μοτοσυκλέτες, στοχεύοντας κυρίως σε νέους αναβάτες που ψάχνουν κάτι σύγχρονο τόσο για καθημερινή όσο και για διασκεδαστική μετακίνηση.

Το Carrera 125 αποτελεί μια entry level Adventure πρόταση, με αερόψυκτο κινητήρα απόδοσης 12,7 ίππων, επιθετική σχεδίαση, ακτινωτές ζάντες 17/19 ιντσών και τιμή σε πολύ χαμηλά επίπεδα, απευθυνόμενο σε κατόχους διπλώματος Α1 που αναζητούν δυναμική εμφάνιση, ευχρηστία και ένα πρώτο βήμα εκτός δρόμου.

Το RX2 αποτελεί μια πιο Adventure πρόταση, με μεγαλύτερη διαδρομή αναρτήσεων, ακτινωτούς τροχούς, ψηλά τοποθετημένο φτερό, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, κάγκελα και ποδιά κινητήρα, χαρακτηριστικά που του δίνουν μεγαλύτερες δυνατότητες μετακίνησης εκτός δρόμου.

Το RX600 αποτελεί μια μεσαία adventure πρόταση, με δικύλινδρο κινητήρα 550cc, ισχύ 47,6 ίππων, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και δικάναλο ABS, Traction Control, TFT οθόνη, ακτινικές ζάντες 19/17 ιντσών, κάγκελα και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε καθημερινή χρήση και τουριστικές διαδρομές σε κάθε οδόστρωμα.

Το RX650 είναι η adventure/Touring πρόταση της εταιρείας, προσανατολισμένο περισσότερο σε ασφάλτινες διαδρομές, με δικύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα 650cc, αυξημένη απόδοση για ταξίδι με συνεπιβάτη και αποσκευές (70 ίπποι / 62Nm ροπής), αλουμινένιες χυτές ζάντες 17 ιντσών, σύγχρονη TFT οθόνη και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης.

Το RA1 ανήκει στην κατηγορία cruiser 125cc, με χαμηλή σέλα, μακρύ μεταξόνιο, κλασική custom αισθητική και μονοκύλινδρο αερόψυκτο κινητήρα 12,3 ίππων, εστιάζοντας στην άνετη και χαλαρή μετακίνηση. Η ισχυρότερη έκδοσή του ονομάζεται RA125 Plus και διαθέτει υγρόψυκτο κινητήρα απόδοσης 15 ίππων, μεγαλύτερο ρεζερβουάρ και κιβώτιο με μία σχέση παραπάνω (συνολικά 6).

Το RA600 συνεχίζει στη λογική cruiser με κατασκευαστική φιλοσοφία “bobber” (τροχοί 16 ιντσών), δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 550,4cc, απόδοσης 59,1 ίππων και 55 Nm ροπής, με φαρδιά ελαστικά, LED φωτισμό, traction control και ABS, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν custom χαρακτήρα με ξεχωριστή αισθητική.

Το RT1 είναι το πρώτο scooter της Cyclone που μπαίνει στην εγχώρια αγορά και κινείται από έναν υγρόψυκτο κινητήρα 125cc και 11,7Hp. Με σπορ χαρακτηριστικά και σχεδίαση, διακρίνεται από τους τροχούς των 14 ιντσών, τον full Led φωτισμό και την ύπαρξη στο βασικό εξοπλισμό συστημάτων ABS και traction control.

Τέλος, η ναυαρχίδα της φίρμας RA1000 “ξεφεύγει” αρκετά, όντας ουσιαστικά ένα muscle cruiser, το οποίο θα βάζαμε στην ίδια κατηγορία με το Ducati Diavel, με δικύλινδρο V κινητήρα στα 996cc, ιπποδύναμη που φτάνει τους 107 ίππους και ροπή στα 95Nm, ανεστραμμένο πιρούνι και σύγχρονα ηλεκτρονικά, δίνοντας έμφαση στην εντυπωσιακή παρουσία και τις επιδόσεις.

Η πρώτη εμφάνιση της Cyclone στην Ελλάδα σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη, με την κινεζική εταιρία να εισέρχεται δυναμικά στην Ευρώπη με σημαντικά μοντέλα και λίαν φιλικό τιμοκατάλογο. Περισσότερα για τα μοντέλα, καθώς και τις τιμές τους, μπορείτε να δείτε εδώ.

