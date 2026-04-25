KTM 1390 Super Duke RR Track: Θα αναστενάξουν οι πίστες (vid)

To αυστριακό εργοστάσιο βγάζει σε περιορισμένη παραγωγή την πιο δυνατή μοτοσικλέτα εμπορίου στην ιστορία της ΚΤΜ.

Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα από την παρουσίαση του 1390 Super Duke RR και η ΚΤΜ φέρνει στην επιφάνεια την έκδοση Track για αποκλειστική χρήση σε πίστα. Αυτό σημαίνει πως δεν κυκλοφορεί στο δρόμο, δεν βγάζει άδεια κυκλοφορίας δηλαδή και πως οι λίγοι που θα το αποκτήσουν θα το χρησιμοποιούν μόνο στο ασφαλές περιβάλλον της πίστας που θα επιλέξουν να επισκεφθούν. Ο στόχος ξεκάθαρος, να σπάσει τα χρονόμετρα και να προσφέρει τεράστιες δόσεις αδρεναλίνης σε όσους βρεθούν στη σέλα του.

Ας πάμε κατευθείαν στην ουσία, αυτό το 1390 Super Duke RR Track είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο όπλο, με περιορισμένη παραγωγή σε μόλις 100 μονάδες παγκοσμίως. Ταυτόχρονα είναι και η απάντηση στην ερώτηση «τι θα χρειαζόταν για να κατασκευαστεί η απόλυτη γυμνή μοτοσικλέτα πίστας;».

Απαλλαγμένο από όλα τα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να το κάνουν νόμιμο για χρήση στο δρόμο, είναι φτιαγμένο σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς αγώνων της FIM, με ένα επίπεδο προσαρμογής και εξοπλισμού που δεν έχει ξαναδεί ποτέ ένα μοντέλο παραγωγής της KTM. Κατασκευασμένο στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Mattighofen, το Track ζυγίζει 9 κιλά λιγότερο από το RR και ολόκληρα 20 κιλά από τη στάνταρ έκδοση R. Για να το πετύχει αυτό, πέραν της αφαίρεσης των “περιττών” συστατικών, η KTM R&D χρησιμοποίησε ότι το καλύτερο από τον κατάλογο των κορυφαίων της αξεσουάρ. Βλέπουμε λοιπόν εκτενή χρήση ινών άνθρακα (carbon), ελαφριές σφυρήλατες ζάντες μαγνησίου, μια εξάτμιση Akrapovič Evolution Line από τιτάνιο, βίδες τιτανίου και μια μειωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με μέριμνα για την εξοικονόμηση βάρους, οι μηχανικοί επικεντρώθηκαν στα χαρακτηριστικά χειρισμού, προσθέτοντας ανάρτηση WP Pro Components με τεχνολογία MotoGP, σύστημα φρένων Brembo προδιαγραφών Superbike και ελαστικά Michelin Power Performance Slick μεταξύ άλλων.

Το αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά χωρίς συμβιβασμούς, έτοιμη για αγώνα πολεμική μηχανή, κατασκευασμένη για όσους τολμούν να παραβιάσουν τους κανόνες. Το 1390 Super Duke RR Track του 2026 αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους KTM μέσα στον Μάιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.