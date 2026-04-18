SYM NH-R 300: Adventure για όλους

H αγορά προστάζει και οι κατασκευαστές υπακούουν, το ρεύμα των Adventure μοτοσικλετών επεκτείνεται διαρκώς και -ευτυχώς- και σε χαμηλά κυβικά.

Το είδαμε από κοντά στην έκθεση και μάθαμε ότι η διάθεσή του στην εγχώρια αγορά μόλις ξεκίνησε. Το SYM NH-R 300 αντικαθιστά το NH-T 300 και σηματοδοτεί τη διάθεση της εταιρείας να κινηθεί πιο ουσιαστικά στον χώρο των on-off. Πρόκειται για μια adventure μοτοσικλέτα που δείχνει κατάλληλη τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για διαδρομές εκτός δρόμου.

Με υγρόψυκτο τετραβάλβιδο κινητήρα προδιαγραφών Euro5+ που αποδίδει 24Hp και 22,5Nm, ηλεκτρονικό ψεκασμό EFI Continental, ακτινωτούς τροχούς 19 και 17 ιντσών, μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και δικάναλο ABS Continental, αυτό το ενδιαφέρον μοντέλο συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, πρακτικό εξοπλισμό και χαμηλό κόστος χρήσης, αποτελώντας μια ισορροπημένη πρόταση ανάμεσα στην ευελιξία της πόλης και τη διάθεση για εξερεύνηση πέρα από την άσφαλτο.

Το NH-R 300 ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά χάρη στις επιθετικές γραμμές και τον adventure χαρακτήρα του. Η χαρακτηριστική μάσκα ενσωματώνει διπλούς projector προβολείς και φώτα ημέρας (DRL), ενισχύοντας τόσο την ορατότητα όσο και τη δυναμική παρουσία στο δρόμο. Πίσω, το πολυεπίπεδο φωτιστικό σώμα συμπληρώνει τη σχεδιαστική ταυτότητα, ενώ ο πλήρης φωτισμός LED συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο ορατότητας κάτω από κάθε συνθήκη.

Το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων έχει σχεδιαστεί ώστε ο αναβάτης να «κλειδώνει» φυσικά στη μοτοσυκλέτα, ενισχύοντας τον έλεγχο τόσο σε καθιστή όσο και σε όρθια θέση οδήγησης. Η μεγάλη χωρητικότητά του, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση, επιτρέπει στο NH-R 300 να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό. Η κατανάλωση περιορίζεται στα 3,3 L/100 km (WMTC3), στοιχείο που συντελεί στο χαμηλό κόστος χρήσης και στην αυξημένη αυτονομία.

Το περιμετρικό σωληνωτό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για αυξημένη ακαμψία και ακριβή αίσθηση, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του συνόλου. Η εργονομία υποστηρίζει την καθημερινή χρήση, με ύψος σέλας 815mm που διευκολύνει την επαφή του αναβάτη με το έδαφος. Το μεταξόνιο των 1.405mm προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία και τη σταθερότητα. Η μοτοσικλέτα διαθέτει τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 140mm (Ø36) και πίσω ανάρτηση monoshock, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική λειτουργία και στην άνεση του αναβάτη. Οι ακτινωτοί τροχοί σε συνδυασμό με ελαστικά διπλής χρήσης ενισχύουν την προσαρμοστικότητα της μοτοσικλέτας σε διαφορετικές επιφάνειες. Η πέδηση γίνεται από κυματοειδείς δίσκους 288mm εμπρός και 222mm πίσω με διπίστονες δαγκάνες. Το δικάναλο ABS Continental επεμβαίνει ανεξάρτητα σε κάθε τροχό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας και του ελέγχου.

Ο εξοπλισμός του NH-R 300 ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα της μοτοσικλέτας. Η ψηφιακή LCD οθόνη προσφέρει καθαρή και οργανωμένη απεικόνιση των βασικών ενδείξεων, ενώ η στάνταρ διπλή θύρα φόρτισης USB QC3.0 (Type-A & Type-C) επιτρέπει την ταχεία φόρτιση κινητού τηλεφώνου και άλλων συσκευών κατά την οδήγηση. Για μεγαλύτερη πρακτικότητα, το NH-R 300 διαθέτει στάνταρ φιμέ ζελατίνα, κλειστές χούφτες, μπάρες προστασίας κινητήρα και ενισχυμένη ποδιά, η οποία προστατεύει τα βασικά μηχανικά μέρη από χτυπήματα και φθορές. Παράλληλα, η ενσωματωμένη εργοστασιακή σχάρα αποσκευών διευκολύνει τη μεταφορά αντικειμένων ή την τοποθέτηση top box, ενισχύοντας τη χρηστικότητα του συνόλου.

Με την τιμή στα 3.995€ το νέο SYM NH-R 300 αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για αναβάτες που αναζητούν μια μοτοσυκλέτα πολλαπλών ρόλων χωρίς να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

