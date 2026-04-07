Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026: Όσα είδαμε και όσα δεν είδαμε

Η μεγάλη γιορτή των δύο τροχών έριξε αυλαία αφήνοντάς μας ανάμικτα συναισθήματα, πολλά θετικά και κάποια -ευτυχώς λίγα- αρνητικά.

Ο χώρος του Metropolitan Expo, όπου και διεξήχθη η έκθεση, είναι πραγματικά ιδανικός και μεγαλοπρεπής, με χιλιάδες επισκεπτών να παρελαύνουν ανάμεσα σε πανέμορφα μοντέλα κάθε είδους και κατηγορίας. Ο κόσμος ήταν απρόσμενα πολύς, δημιουργώντας ρεκόρ προσέλευσης και μαρτυρώντας τη δίψα των μοτοσικλετιστών για νέα προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία. Το Gmotion by Gazzetta ήταν εκεί προκειμένου να καταγράψει τις τάσεις της εποχής και να σας παρουσιάσει αυτά που είδε. Και τι δεν είδε επίσης, αφού μεγάλες εταιρείες πραγματικά έλαμψαν δια της απουσίας τους.

Αν μέχρι πριν λίγο καιρό μιλούσαμε για αλλαγή σκηνικού θα μας παρεξηγούσαν, αλλά είναι αλήθεια πλέον πως ναι μεν οι τύπου Adventure μοτοσικλέτες και σκούτερ παραμένουν στο επίκεντρο, πλην όμως απέκτησαν και παρέα. Τι εννοούμε; Μα το γεγονός ότι τόσο οι ανάγκες της εποχής όσο και οι αυξανόμενοι με ραγδαίο ρυθμό νέοι μοτοσικλετιστές κατέγραψαν μεγάλο ενδιαφέρον και για άλλες κατηγορίες. Οι “εξαφανισμένοι” τα τελευταία χρόνια αναβάτες νεαρής ηλικίας δηλώνουν, επιτέλους, παρόντες στην ανάπτυξη του κλάδου, στρέφοντας τα βλέμματα και τις ορέξεις τους και σε άλλες προτάσεις. Όπως για παράδειγμα στις γυμνές μοτοσικλέτες δρόμου, στις custom, αλλά και στις Supersport! Ναι ναι και αυτό πρέπει να ομολογήσουμε ότι το οφείλουμε στην απόβαση των Κινέζων κατασκευαστών, που μπορούν και προσφέρουν εντυπωσιακές μοτοσικλέτες και σκούτερ κάθε κυβισμού και κάθε κατηγορίας σε πολύ προσιτές τιμές. Οι παραδοσιακές ιαπωνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες δείχνουν να ανησυχούν, αλλά κάπου βαθιά μέσα τους ξέρουν ότι αυτό εν ευθέτω χρόνω θα γυρίσει και υπέρ τους. Γιατί απλά αυτοί που θα μπουν στον κόσμο των δύο τροχών “λόγω τιμής” θα γίνουν μελλοντικοί δυνητικοί πελάτες τους, σημασία έχει να μπαίνει νέο αίμα στο παιχνίδι και να που οι τζίροι θα αυξηθούν για όλους.

Πάμε όμως να δούμε ότι είπαμε στον πρόλογο, δηλαδή τι είδαμε και τι όχι σε κάθε τομέα. Ξεκινώντας από την οργάνωση θα της δώσουμε θετική ψήφο, ναι μεν υπήρχαν κάποια σημεία που θα μπορούσαν να έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την προ διετίας έκθεση (να θυμίσουμε εδώ ότι γίνεται κάθε δύο χρόνια κατόπιν απόφασης του ΣΕΜΕ), πλην όμως φρόντισαν να τη διαφημίσουν όσο έπρεπε και έτσι να έρθει ΠΟΛΥΣ κόσμος να τη δει. Κόσμος κάθε ηλικίας, νέοι και παλαιότεροι μοτοσικλετιστές, πολλοί εξ αυτών πρωτόλειοι στο χώρο, που πραγματικά βομβάρδισαν τους εκθέτες με ερωτήσεις και απορίες. Τα εκθέματα πραγματικά πλούσια, δεν άφησαν κανέναν ανικανοποίητο, αν κάποιος ήθελε να τα παρατηρήσει με λεπτομέρεια δεν του έφταναν όχι ώρες αλλά ούτε μέρες. Η λαμπερή απουσία της Honda ήταν αυτή που συζητήθηκε πολύ, ειδικά από επισκέπτες που ερχόντουσαν από μακριά, είδαμε κόσμο από την Κρήτη και τη Ρόδο, από την Ξάνθη και την Κέρκυρα, από κάθε άκρο της χώρας μας. Το γιατί ο Νο1 κατασκευαστής στον κόσμο δεν έδωσε το παρόν είναι κάτι που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, μήπως οι άνθρωποι της αντιπροσωπείας αποφάσισαν ότι το κόστος συμμετοχής ήταν μεγάλο και είπαν να το διαθέσουν κάπου αλλού; Ειλικρινά δεν το γνωρίζουμε για να σας πούμε με βεβαιότητα τι έφταιξε και απουσίασαν. Όμως, ήταν και αυτή του Piaggio Group (Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio) που ενόχλησε, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά, με τον ιταλό κατασκευαστή να το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Εδώ να πούμε πως δεν “φταίει” η εγχώρια αντιπροσωπεία, η απόφαση της μη συμμετοχής πάρθηκε από την Ιταλία και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να την αλλάξουν. Κρίμα..

Στα θετικά της διοργάνωσης θα αναφέρουμε τη δημιουργία press day, αφιερωμένης αποκλειστικά σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της οποίας οι εταιρείες παρουσίασαν τα μοντέλα τους και οι εκπρόσωποι τύπου μπόρεσαν να κάνουν απερίσπαστοι τη δουλειά τους. Αυτή έγινε το πρωί της πρώτης μέρας της έκθεσης και καλό είναι την επόμενη φορά οι δημοσιογράφοι να ενημερωθούν λίγο πιο έγκαιρα για το ποιες εταιρείες και τι ώρα θα κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις. Θετική ήταν και η μικροφωνική ενημέρωση για τα δρώμενα, γιατί με τόση πληθώρα μοντέλων ο κόσμος κάλλιστα μπορούσε να ξεχαστεί και να χάσει κάτι που τον ενδιέφερε. Επίσης, στα πολύ θετικά της διοργάνωσης ήταν η ιδιαίτερη φροντίδα για ΑμεΑ, όπως δωρεάν παροχή αμαξιδίου για την τουαλέτα, ειδικές ράμπες για αμαξίδια και χώρος στάθμευσης, καθώς και ελεύθερη πρόσβαση σε σκύλους οδηγούς. Συνεχίζοντας με όσα καλά είδαμε θα αναφέρουμε και τη δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, κάτι που απέτρεψε τις μεγάλες ουρές στα εκδοτήρια.

Η τιμή εισόδου ήταν στα 10€ και ο καθένας μπορεί να αποφασίσει αν τα θεώρησε πολλά ή λίγα, πάντως η ελεύθερη είσοδος σε ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών μόνο σαν θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Θετική ήταν επίσης και η διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών με λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο και τη Δουκίσσης Πλακεντίας. Όσον αφορά στα test rides, φυσικά και είμαστε υπέρμαχοι με τη διενέργειά τους, καθόσον υπήρχαν διαθέσιμα δεκάδες μοντέλα κάθε τύπου για όσους ήθελαν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα με αυτά που τους ενδιέφεραν. Η ένστασή μας έχει να κάνει με την ανάθεση σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό ειδικού τύπου, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να είχε γίνει με διαφορετικό τρόπο. Κανέναν δεν συμφέρει η “ταύτιση” με ένα μέσο, είναι λογικό να γκρινιάζουν όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι;

Όσον αφορά στα αρνητικά σημεία της όλης εκδήλωσης, θα σταθούμε στη μικρή συμμετοχή εταιρειών αξεσουάρ αναβάτη και μοτοσικλετών, κάτι που κατά την άποψή μας -και σύμφωνα με όσα συζητήσαμε με εκπροσώπους του κλάδου- οφείλεται ξεκάθαρα στο υψηλό κόστος των περιπτέρων. Ας το λάβουν στα σοβαρά υπόψιν οι διοργανωτές και ευχόμαστε να βρουν τον τρόπο να κάνουν κάτι για αυτό στο μέλλον. Τέλος, γκρίνια πολλή υπήρξε για τους χώρους του πάρκινγκ, που είναι αρκετά μακριά από την είσοδο της έκθεσης και με τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ταλαιπώρησαν αρκετά τους επισκέπτες.

Την έκθεση εγκαινίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε ότι η μοτοσικλέτα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης μετακίνησης, αλλά και έναν κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές για την ελληνική αγορά. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η Έκθεση Μοτοσικλέτας 2026 δεν είναι μόνο μια μεγάλη διοργάνωση για τους φίλους των δύο τροχών, αλλά και ένας σημαντικός θεσμός που αναδεικνύει την εξέλιξη, την καινοτομία και τη συμβολή του κλάδου στο σήμερα και στο αύριο των μεταφορών, ενώ τόνισε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι μοτοσικλέτες στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού των πόλεων.

Παρών στα εγκαίνια ήταν και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της ασφαλούς οδήγησης και στον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν όλοι οι φορείς, εταιρείες, αντιπρόσωποι και λάτρεις των δικύκλων στην ανάδειξη της κουλτούρας της ασφαλούς οδήγησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας και να αλλάξουμε νοοτροπία. Όταν οι συνθήκες είναι ώριμες αυτά τα λίγα που κάνει η Πολιτεία με τα πολλά που κάνουν οι πολίτες, συναντιούνται και η αλλαγή είναι δραστική. Εμείς εδώ στο Gmotion το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε είναι πως περιμένουμε πέρα από τα λόγια να δούμε και πράξεις εκ μέρους της πολιτείας. Από τα πρώτα έχουμε χορτάσει, από τις δεύτερες μένουμε πάντα ..με τα πρώτα.

Πριν περάσουμε στο ζουμί της υπόθεσης, τα νέα μοντέλα και τις νέες αφίξεις εταιρειών στη χώρα δηλαδή, να κλείσουμε τον πρόλογό μας σημειώνοντας τη δυναμική που έδειξε η έκθεση, με δεκάδες μοτοσικλετών, σκούτερ, τετράτροχων και ηλεκτρικών να κερδίζουν τις εντυπώσεις και να υπόσχονται μια σημαντική αύξηση πωλήσεων και την εισροή “νέου αίματος” στο μαγικό κόσμο των δύο τροχών. Είχαμε χρόνια πολλά να το ζήσουμε αυτό το συναίσθημα και χαιρόμαστε ειλικρινά που επιτέλους ο πολύς ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τα καλά που προσφέρει η μοτοσικλέτα σε πολλούς τομείς.

Νέες εταιρείες

Για πρώτη φορά ο επισκέπτης είχε την ευκαιρία να δει εταιρείες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα οι Cyclone, TVS, Benda, Phelon & Moore, BSA, F.B. Mondial. Νέο αίμα λοιπόν, με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα βρουν το δρόμο τους πολύ σύντομα και που αναμένεται να πολλαπλασιαστούν με την πάροδο του χρόνου. Οι επιλογές αυξάνονται λοιπόν και αυτό μόνο καλό είναι για όλους μας. Παράλληλα, είδαμε και εταιρείες που δυσκολευόμασταν να δούμε τα προϊόντα τους σε εκθέσεις στο παρελθόν, όπως Bimota, Harley, Indian, Italjet, Can Am και πάει λέγοντας.

Τα νέα μοντέλα

Ήταν πολλά, μα πάρα πολλά και είναι αδύνατον μέσα στις λίγες σελίδες του αφιερώματός μας να τα καταγράψουμε όλα, οπότε θα ξεκινήσουμε με τα σημαντικότερα και αυτά που είναι πραγματικά νέα και όχι απλές βελτιώσεις προκατόχων τους, πάντα με αλφαβητική σειρά. Για όλα τα υπόλοιπα, που είναι αναρίθμητα, δεσμευόμαστε να τα παρουσιάσουμε σε μια σειρά άρθρων που θα ακολουθήσουν στην ιστοσελίδα μας.

Benda LFC 700

Μία νέα εταιρεία μόλις έφτασε στην Ελλάδα, με μια γκάμα μοντέλων από την οποία ξεχωρίσαμε το LFC 700, μια custom cruiser μοτοσικλέτα με τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα 700cc και 86Hp. Χαρακτηρίζεται τόσο από τη λίαν φουτουριστική εμφάνισή του όσο και από το θηριώδες 300άρι πίσω ελαστικό!

BMW F 450 GS

Σίγουρα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα νέα μοντέλα της έκθεσης, σηματοδοτεί την άφιξη μιας σειράς μοτοσικλετών με έναν τελείως νέο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 420cc και 48 ίππων, δηλαδή στο όριο της κατηγορίας Α2. Το συγκεκριμένο ανήκει στην κατηγορία των μικρομεσαίων Adventure και η εμπορική του επιτυχία θεωρείται δεδομένη.

CFMoto 1000MT-X

Η ναυαρχίδα των Adventure μοντέλων της ασιατικής φίρμας είναι αυτή που αναμένεται να βάλει φωτιά στην κατηγορία, ειδικά με την τιμή της. Kινείται από ένα νέο δικύλινδρο εν σειρά μηχανικό σύνολο 946,2cc και 113Hp, με τον εξοπλισμό να είναι κάτι παραπάνω από υπερπλήρης.

CFMoto Dual 250

Αυτό το διπλής χρήσης μοντέλο αναβιώνει μια λαοφιλή κατηγορία που άγνωστο γιατί είχε εξαφανιστεί από την αγορά. Με υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 250cc και 24Hp, αλλά και ασυναγώνιστη τιμή, απλά δεν έχει αντίπαλο στα μικρά ψευδοεντούρο!

Cyclone RA1000

Μάλλον το πιο εντυπωσιακό μοντέλο σε όψη και προδιαγραφές της νεοεισερχόμενης στην ελληνική αγορά Cyclone, με κινητήρα V2 1000cc και 105Hp. Δύσκολο να το τοποθετήσεις σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, θα λέγαμε ότι είναι ένα dragbike με χαρακτηριστικά Streetfighter.

Cyclone RX2

Mε εμφάνιση Adventure Rally και εξοπλισμένο με υγρόψυκτο κινητήρα 125cc και 15Hp φαντάζει ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα εκτός δρόμου χωρίς να πληρώσουν μια περιουσία, αλλά ούτε και να βγάλουν δίπλωμα μοτοσικλέτας. Αυτό του αυτοκινήτου τους αρκεί!

Ducati Monster

Στην πέμπτη του γενιά είναι πλέον δυνατότερο, ελαφρύτερο, τεχνολογικά πολύ πιο προηγμένο και χρησιμοποιεί τον νέο V-2 των 890cc και 111Hp της εταιρείας. Ανήκει στην κατηγορία των Streetfighter και επιθυμία του είναι να αυξήσει τα ποσά της αδρεναλίνης των τυχερών ιδιοκτητών του.

Ducati DesertX

Ολική επαναφορά για το μεγάλο Adventure του Ιταλού κατασκευαστή, που έχει αλλάξει ολοκληρωτικά σε σχέση με τον προκάτοχό του και σε κάθε του σημείο. Εξοπλισμένο με τον νέο V2 κινητήρα των 890cc και 110Hp, διαθέτει τα πλέον προηγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα της Ducati αλλά και αγωνιστικού τύπου ανάρτηση για να τα καταφέρνει επάξια σε κάθε χρήση.

Kymco Xtera 350

Ένα μοντέλο που συνδυάζει δύο κατηγορίες, αυτές των Adventure και GT. Η πρόταση του εργοστασίου από το Ταϊβάν ξεχωρίζει με τον εξοπλισμό της, το σχεδιασμό, τον υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα των 321cc και 29,2Hp, αλλά και την κορυφαία τεχνολογία.

F.B. Mondial MUD 452

Από τη νεοεισερχόμενη στην ελληνική αγορά F.B. Mondial ξεχωρίσαμε αυτό το μοντέλο, που ανήκει στην κατηγορία των λαοφιλών μικρομεσαίων Adventure. Με δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 450cc και 48Hp θα παλέψει να βρει το δρόμο του σε μια άκρως ανταγωνιστική, πλέον, κατηγορία με έντονο εμπορικό ενδιαφέρον.

QJMotor SRT 300DX

Τα μικρομεσαία Adventure απέκτησαν έναν άξιο εκπρόσωπο με μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα 29Hp και ιδιαίτερα προσεγμένο εξοπλισμό. Με άκρως εντυπωσιακό στυλ και πολύ προσιτή τιμή αναμένεται να σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

QJMotor SRT 450RX

Ένα μοντέλο που θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα με τα προσόντα και την τιμή του, με δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 449cc και 48Hp, πλούσιο εξοπλισμό και εντυπωσιακή εμφάνιση. Ανήκει στην κατηγορία των μικρομεσαίων Advenure και οδηγείται με διπλώματα Α2.

QJMotor SQ 350

Mε μεγάλους τροχούς 16 ιντσών σε κάθε άκρο και μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα 330cc και 30Ηp, αυτό το τελείως νέο μοντέλο έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει ο αστικός μας μεταφορέας, ικανός να μας ταξιδέψει με άνεση ακόμα και σε εθνικά δίκτυα. Ο πλήρης εξοπλισμός του εγγυάται πως θα καλύψει κάθε ανάγκη.

Phelon & Moore Capetown 7S/7X

Η Phelon & Moore σηματοδοτεί την επιστροφή ενός ιστορικού βρετανικού ονόματος, το οποίο επανέρχεται με σύγχρονη προσέγγιση και premium προσανατολισμό. Tα Capetown 7S και 7Χ είναι στην ουσία δύο Adventure μοτοσικλέτες που διαφοροποιούνται σε ζάντες και ελαστικά, περισσότερο για χρήση δρόμου η S, με ορέξεις και για οδήγηση εκτός δρόμου η Χ. Κινητήρας τους ένας δικύλινδρος εν σειρά 700cc και 74Ηp.

Suzuki SV-7GX

Άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση από τη Suzuki στην πολύ εμπορική κατηγορία των crossover μεσαίου κυβισμού. Εξοπλισμένο με τον αειθαλή V2 κινητήρα του V-Strom 650 και απόδοση σχεδόν 74Hp αναμένεται τον Ιούλιο με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, απευθυνόμενο στους ολοένα αυξανόμενους οπαδούς των Street Adventure και Sport Touring μοτοσικλετών.

Triumph Trident 800

Ένα Roadster που φλερτάρει με τον κόσμο των Streetfighter, μία γυμνή κλασσική μοτοσικλέτα με εξοπλισμό που δεν του λείπει απολύτως τίποτα! Από μονάδα μέτρησης αδράνειας 6 αξόνων, Optimised Cornering ABS και Traction Control μέχρι quickshifter+/-, συνδεσιμότητα Bluetooth και Cruise Control, αλλά και μια τιμή που αρέσει πολύ.

Triumph Tracker/Thruxton 400

H γκάμα των μονοκύλινδρων μοντέλων 400cc του Άγγλου κατασκευαστή εμπλουτίστηκε με δύο ξεχωριστά μοντέλα που αναβιώνουν δύο κατηγορίες σχεδόν απόλυτα ξεχασμένες από τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Όσο και να ψάξουμε, μοντέλα Cafe Racer και, ιδίως, Flat Track σε αυτά τα κυβικά δεν θα βρούμε!

TVS Ronin 250

Η άρτι αφιχθείσα TVS μας προσφέρει ένα “μοτοσικλετάκι” που κάλλιστα μπορεί να γίνει ο καθημερινός μας φίλος. Με αεροελαιόψυκτο κινητήρα 225cc και 20,1Ηp φλερτάρει με την κατηγορία των modern classic Scrambler και απευθύνεται σε όσους θέλουν το κάτι διαφορετικό για τη μετακίνησή τους, ακόμα και εκτός δρόμου. Η τιμή του μια απόλυτα ευχάριστη έκπληξη!

Voge SR450X

Αυτό είναι το πρώτο δικύλινδρο Adventure scooter στη μεσαία -και όχι μόνο- κατηγορία και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τόσο με τα χαρακτηριστικά όσο και με την τιμή του. Με ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση και πλουσιότατο εξοπλισμό έχει όλα τα προσόντα για να το πετύχει.

Yamaha Ténéré 700 World Raid

Εξελιγμένο και τεχνολογικά προηγμένο, αυτό το μοντέλο είναι το πρώτο στην ιστορία Ténéré με αδρανειακή μονάδα μέτρησης, Cornering ABS και εξοπλισμό ικανό να σας οδηγήσει σε κάθε είδους διαδρομή με χαρακτηριστική ευκολία. Μία πραγματική Adventure μοτοσικλέτα που απευθύνεται στους πλέον σκληροπυρηνικούς αναβάτες.

Zontes G 368 ETC

Το μοντέλο που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία των adventure scooter, συνδυάζοντας ισχύ (39Hp), πλουσιότερο εξοπλισμό και χαμηλότερο βάρος σε σχέση με τον προκάτοχό του, που δεν είχε αντίπαλο στην κατηγορία σημειώνοντας εντυπωσιακές πωλήσεις από τη στιγμή που ήρθε στη χώρα μας.



