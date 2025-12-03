H Cyclone ήρθε στην Ελλάδα

Η Μototrend SA ανακοίνωσε την ανάληψη της αντιπροσώπευσης των μοτοσυκλετών και scooter της Cyclone.

H Cyclone δημιουργήθηκε από τον κολοσσό Zonsen προκειμένου να αποτελέσει το premium brand του κινεζικού ομίλου. Η γκάμα της περιλαμβάνει μοτοσυκλέτες και scooter διάφορων κατηγοριών και είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες κάθε μοτοσυκλετιστή που θέλει να αποκτήσει ένα αξιόπιστο, άρτια κατασκευασμένο και εξοπλισμένο προϊόν. Κάθε μοντέλο Cyclone αποτελεί παράδειγμα καθαρού, λειτουργικού σχεδιασμού. Η αδρεναλίνη είναι η ακόρεστη επιθυμία να ανακαλύψεις το άγνωστο και τα προϊόντα της Cyclone είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών εμπειρίας και εξέλιξης.

Τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα σύντομα στην εγχώρια αγορά και την ευθύνη της αντιπροσώπευσης αναλαμβάνει η εταιρεία Mototrend SA (Kymco, Voge, Loncin, Yadea, Gemini), με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο να εγγυάται άψογη κάλυψη και εξυπηρέτηση.

Who is who

Η Zonsen ιδρύθηκε το 1982 και σήμερα κατέχει την Προεδρία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μοτοσυκλετών της Κίνας. Ο όμιλος έχει στην κατοχή του δύο εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, την Zonsen Power και την Loncin Motor. Τα εργοστάσια παραγωγής της Zonsen βρίσκονται σε 5 στρατηγικές τοποθεσίες της Κίνας, καθώς και σε Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Μεξικό και άλλες περιοχές. Επιπλέον, διαθέτει κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στον Καναδά και λειτουργεί κοινοπραξίες στην Κίνα με μεγάλους κατασκευαστές όπως το group Piaggio, με το οποίο ανέλαβαν από κοινού την αναδιάρθρωση της Foshan Fosti Investment Service Company, δημιουργώντας τη Zonsen Piaggio Foshan Motorcycle Company Co., Ltd το 2004.

Η Zonsen απασχολεί πάνω από 20.000 άτομα, με ετήσια έσοδα από πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 50 δισεκατομμύρια γιουάν και με τα προϊόντα της να εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες. Ο όγκος παραγωγής και πωλήσεων του ομίλου σε μοτοσυκλέτες, κινητήρες και γενικά μηχανήματα την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων στον κλάδο. Είναι γνωστή για τις καινοτόμες τεχνολογίες που εφαρμόζει, εξελισσόμενη σε ειδικό στην ολοκλήρωση συστημάτων ισχύος και ηγέτη στις κατασκευές ακριβείας. Τα προϊόντα που παράγει περιλαμβάνουν μοτοσυκλέτες, κινητήρες, ειδικά οχήματα, μηχανήματα κήπου και γεωργικά μηχανήματα.

Zonsen R&D

Το Κέντρο Τεχνολογίας του Βιομηχανικού Ομίλου Zonsen βρίσκεται στο Chongqing. Ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην έρευνα και ανάπτυξη του Βιομηχανικού Ομίλου Zonsen που σχετίζεται με τη θερμική ενέργεια και τη στρατηγική ενεργειακής ανάπτυξης της Κίνας. Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία ανάπτυξης, το Κέντρο Τεχνολογίας έχει φέρει σημαντικές καινοτομίες στη βιομηχανική παραγωγή μοτοσυκλετών με τεράστιες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε λογισμικό.

Με βάση το πρόγραμμα ανάπτυξης και εξέλιξης προϊόντων "PDB" και ακολουθώντας την έννοια υλοποίησης "τρία σε ένα" το Κέντρο Τεχνολογίας του Ομίλου διαθέτει τρία κύρια τμήματα:

Κέντρο σχεδιασμού

Κέντρο μηχανικής και δημιουργίας πρωτοτύπων

και Κέντρο δοκιμών

Αυτά τα τρία κέντρα ασχολούνται αντίστοιχα με το σχεδιασμό, τη δημιουργία πρωτοτύπων, το σχεδιασμό και τη δημιουργία εργαλείων και διεργασιών παραγωγής καθώς και με τις δοκιμές και την επαλήθευση απόδοσης των τελικών προϊόντων. Περιλαμβάνει 47 διαφορετικές επαγγελματικές ενότητες που καλύπτουν ένα πλήρες φάσμα επιστημονικών κλάδων. Το Κέντρο Τεχνολογίας του Ομίλου διαθέτει σήμερα 769 άτομα επιστημονικό προσωπικό.

Πιστοποίηση ποιότητας

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ήταν από τις πρώτες στον κλάδο που έλαβε πιστοποίηση "3C", διαθέτοντας μια κορυφαία πλατφόρμα κατασκευής. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιούνται προηγμένες διεργασίες και εξοπλισμός, όπως αυτοματοποιημένη συγκόλληση με ρομπότ οκτώ αξόνων. Στη διαδικασία βαφής εφαρμόζεται ρομποτικός έξυπνος ψεκασμός και ρομποτική διπλή σκλήρυνση.

Ενσωματώνοντας παγκόσμιους πόρους εφοδιασμού, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες με πάνω από 200 προμηθευτές υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των Bosch, Delphi, Brembo, KYB κ.α., παρέχοντας συνεχώς στους χρήστες προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης ποιότητας.

Η παρουσίαση της εταιρείας στο Ελληνικό κοινό και της πλήρους γκάμας των μοντέλων που θα διατίθενται στη χώρα μας, θα γίνει στα πλαίσια της έκθεσης Μοτοσυκλέτας τον Απρίλιο του 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Mototrend και στο [email protected]