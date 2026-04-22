Fantic Stealth 500: Πύραυλος δεν είναι, αλλά έχει άλλα προσόντα (vid)

Σαν από άλλο κόσμο αυτό το μοντέλο, που ψάχνει να βρει την ταυτότητά του σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Μοιάζει με supersport αλλά έχει ψηλό τιμόνι. Θυμίζει streetfighter αλλά δεν έχει την απαιτούμενη ισχύ. Η Fantic το τοποθετεί στην κατηγορία των γυμνών και καυχιέται ότι είναι η ελαφρύτερη ιταλική μοτοσικλέτα με κινητήρα 500 κυβικών (μόλις 147 κιλά). Ότι και να είναι εμάς μας αρέσει γιατί ξεφεύγει από τα πρότυπα ενός απλού μεταφορικού μέσου και φλερτάρει έντονα με αυτά μιας παιχνιδιάρικης μοτοσικλέτας. Το λέει και η ίδια στο προωθητικό σλόγκαν του μοντέλου: “Dare to play?” (Τολμάς να παίξεις;), απευθυνόμενη προφανώς σε όσους αναζητούν αδρεναλίνη, τεχνολογία και απόλυτη διασκέδαση στο δρόμο. Είναι μια πρόσκληση στη νέα γενιά αναβατών να ανακαλύψουν την αυθεντική απόλαυση της οδήγησης, με ένα μοντέλο εξ ολοκλήρου σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία.

Η Fantic καυχιέται για τον τελείως νέο μονοκύλινδρο κινητήρα του Stealth, τον οποίο είχαμε πρωτοσυναντήσει στο επίσης νέο Caballero 500 του 2025/26. Έχει χωρητικότητα 460cc, αποδίδει 45 ίππους (+15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) και διαθέτει τετραβάλβιδη κεφαλή με 2ΕΕΚ. Έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και συναρμολογηθεί πλήρως στις εγκαταστάσεις της Motori Minarelli στην Ιταλία. Συμπαγής και εξαιρετικά ελαφρύς, συμβατός με το Euro5+ και με βάρος λιγότερο από 40 κιλά, αυτός ο κινητήρας διαθέτει σφυρήλατο έμβολο αγωνιστικής προέλευσης που επιτρέπει υψηλούς ρυθμούς περιστροφής. Ο συμπλέκτης ολίσθησης είναι υποβοηθούμενος και η διαχείριση του κινητήρα είναι σύγχρονη και εκλεπτυσμένη χάρη στο σύστημα Ride-by-Wire, το οποίο εξασφαλίζει ακριβή και λεπτομερή βαθμονόμηση του γκαζιού. Κάθε μοντέλο επωφελείται επίσης από προσαρμόσιμα οδηγικά προγράμματα και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης. Με ένα τελείως επανασχεδιασμένο σύστημα εισαγωγής και εξαγωγής, καύση και απόδοση μεγιστοποιούνται. Η ρύθμιση του κινητήρα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άφθονη ροπή από τις πολύ χαμηλές στροφές, χάρη σε μια συγκεκριμένη επιλογή προφίλ εκκεντροφόρων. Το νέο φιλτροκούτι εξασφαλίζει σταθερή και ομαλή ροή αέρα στο σώμα του γκαζιού, μειώνοντας τους στροβιλισμούς και βελτιώνοντας την απόδοση. Το σύστημα εξάτμισης έχει επίσης βελτιστοποιηθεί μέσω της ανάλυσης δυναμικής υγρών, επιτυγχάνοντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ ακουστικής και μηχανικής απόδοσης. Ένα νέο σύστημα ψύξης βελτιώνει τη θερμική απαγωγή κατά 15%, με διευρυμένη επιφάνεια και ψυγείο λαδιού που μειώνει τη θερμοκρασία του λιπαντικού κατά 10%, διατηρώντας τον κινητήρα στο ιδανικό εύρος θερμοκρασίας κάτω από κάθε οδηγική συνθήκη.

Το Stealth 500 διαθέτει τέσσερα προγράμματα οδήγησης, Street, Rain, Track και Custom, τα οποία ρυθμίζουν αυτόματα το Traction Control, το Cornering ABS μέσω αδρανειακής πλατφόρμας και τη χαρτογράφηση του κινητήρα. Από την ασφάλεια σε βρεγμένους δρόμους μέχρι την πλήρη ελευθερία στην πίστα, ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει ή να προσαρμόσει το στυλ οδήγησης του με ένα απλό άγγιγμα. Τα ελαστικά Pirelli Diablo Rosso IV (110/70x17 – 150/60x17) και οι ζάντες αλουμινίου 5 ακτίνων ενισχύουν τη δυναμική συμπεριφορά της μοτοσικλέτας, ορίζοντας ένα τεχνικό πακέτο αναφοράς στην κατηγορία των streetfighter.

Πλαίσιο και Ιταλικό DNA

Οι αιχμηρές, μυώδεις γραμμές, το σμιλεμένο ρεζερβουάρ και οι συμπαγείς αναλογίες μεταφέρουν ενέργεια ακόμα και σε στάση. Το υβριδικό πλαίσιο χάλυβα και αλουμινίου, το ψαλίδι αλουμινίου και το αφαιρούμενο πίσω υποπλαίσιο δημιουργούν μια μοντέρνα, ευέλικτη και στιβαρή δομή. Το πλαίσιο Fantic FRS με πιρούνι USD 41mm και αμορτισέρ FRS 125 με ρυθμιζόμενη προφόρτιση προσφέρει μια ιδανική ισορροπία μεταξύ άνεσης και ακρίβειας. Η γεωμετρία και οι ρυθμίσεις ανάρτησης έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κατηγορία 500cc, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ευελιξία σε κάθε περίπτωση. Το σύστημα πέδησης συνδυάζει ένα μπροστινό δίσκο 320mm με ακτινική τετραπίστονη δαγκάνα και έναν πίσω δίσκο 230 mm.

Αγωνιστικό DNA και νεανικό πνεύμα

Η γκάμα Stealth επεκτείνεται με νέα γραφικά που ενισχύουν τις επιθετικές και δυναμικές γραμμές της μοτοσικλέτας. Τα ιστορικά χρωματικά σχήματα της Fantic επανερμηνεύονται με σύγχρονο τρόπο, με ένα νεανικό, φρέσκο και εντυπωσιακό σχέδιο, που δημιουργήθηκε για να εκφράσει ενέργεια και προσωπικότητα ακόμα και στην καθημερινή χρήση. Το πρώτο χρώμα, Racing White, συνδυάζει κομψότητα και σπορτίφ στυλ, εμπλουτισμένο με κόκκινες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τις γραμμές του πλαισίου και τα τεχνικά εξαρτήματα με έντονες αντιθέσεις. Το δεύτερο, Acid Green, είναι μια τολμηρή και μοντέρνα επιλογή, με μαύρα ένθετα που τονίζουν την τόλμη και την streetfighter αύρα του Stealth 500, ιδανικά για αστικό και downtown στυλ. Τα προηγούμενα χρώματα κίτρινο και κόκκινο παραμένουν διαθέσιμα για να ολοκληρώσουν τηn γκάμα.

Το νέο Stealth 500 αναμένεται στη χώρα μας αρχές καλοκαιριού και σε τιμή που παραμένει άγνωστη για την ώρα.

