Το firefly της NIO κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία Small Family Car στα βραβεία Euro NCAP στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας την κορυφαία του ασφάλεια.

Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το firefly, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Small Family Car, λαμβάνοντας το βραβείο «Euro NCAP Excellence in Safety Award China» από τον Euro NCAP.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της πρώτης τελετής βραβείων του οργανισμού στην Κίνα, όπου αναγνωρίστηκαν τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς σε επίπεδο ασφάλειας.

Κορυφαία επίδοση σε όλες τις κατηγορίες

Το firefly ξεχώρισε ανάμεσα σε έντονο ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται από το μέγεθος του οχήματος. Σύμφωνα με τα δεδομένα των δοκιμών Euro NCAP για την περίοδο 2023–2025, το μοντέλο σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία προστασίας επιβατών μεταξύ 168 οχημάτων που αξιολογήθηκαν.

Παράλληλα, έχει λάβει:

Πέντε αστέρια από Euro NCAP

Πέντε αστέρια από C-NCAP

Την κορυφαία αξιολόγηση από C-IASI

Με αυτές τις επιδόσεις, το firefly γίνεται το πρώτο μικρό οικογενειακό αυτοκίνητο παγκοσμίως που επιτυγχάνει το λεγόμενο «triple grand slam» στις δοκιμές ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη διάκριση ενισχύει τη θέση του ως ένα από τα ασφαλέστερα μοντέλα στην κατηγορία του, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην κινεζική αγορά.

Τεχνολογία ασφάλειας έξι διαστάσεων

Το μοντέλο βασίζεται στην τεχνογνωσία της NIO και ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα «Έξι Διαστάσεων Ασφάλειας».

Αυτό περιλαμβάνει:

Ενεργητική ασφάλεια

Παθητική ασφάλεια

Ασφάλεια μπαταρίας

Υγιεινή και ασφάλεια καμπίνας

Ασφάλεια υλικών

Προστασία δεδομένων και κυβερνοασφάλεια

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποσκοπεί στη συνολική προστασία οδηγού και επιβατών, καλύπτοντας τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας σε ένα ηλεκτρικό όχημα.

Νέα πρόταση στην κατηγορία των compact EV

Το firefly αποτελεί τη νέα πρόταση της NIO στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με σαφή προσανατολισμό στην αστική κινητικότητα και το σύγχρονο lifestyle.

Το μοντέλο παρουσιάστηκε παγκοσμίως τον Δεκέμβριο του 2024 και λανσαρίστηκε στην κινεζική αγορά τον Απρίλιο του 2025, με τη μάρκα να προχωρά σταδιακά στην επέκτασή του σε διεθνείς αγορές.

Η φιλοσοφία του brand εστιάζει σε ευελιξία, τεχνολογία και καθημερινή πρακτικότητα, στοιχεία που συνδυάζονται με την υψηλή ασφάλεια που πλέον επιβεβαιώνεται και θεσμικά.