Cyclone RA1000: Από την Κίνα με αγάπη

Ένα πρωτότυπο αποκτά σάρκα και οστά βγαίνοντας στον εμπορικό στίβο με αυξημένη αυτοπεποίθηση και υπέρμετρη αισιοδοξία.

Το Σεπτέμβριο του 2021 η Cyclone μας είχε δείξει μία πρωτότυπη μοτοσικλέτα ονόματι RA9 και μετά από τέσσερα και κάτι χρόνια της αλλάζει όνομα και τη βγάζει στην παραγωγή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε κυβισμό πρόταση της εταιρείας και φέρει μαζί της χαρακτηριστικά που την τοποθετούν στην κατηγορία των Power Cruiser, ναι σε αυτή που ανήκει και η σειρά Diavel της Ducati! Όταν παρουσιάστηκε το πρωτότυπο RA9, η ιδέα μιας μοτοσικλέτας σχεδόν 1000cc από την Κίνα ήταν ακόμα πολύ παρακινδυνευμένη, αλλά η Cyclone το πήρε απόφαση να κάνει το βήμα μπροστά και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τους στενούς δεσμούς που έχει η μητρική της εταιρεία Zonsen με τον όμιλο Piaggio. Ως γνωστόν, οι δύο κατασκευαστές λειτουργούν μια κοινή επιχείρηση παραγωγής στην Κίνα, κατασκευάζοντας Aprilia μικρού κυβισμού για τις ασιατικές αγορές και το RA9 το αντανακλούσε αυτό δανειζόμενη πλαίσιο και κινητήρα από το Shiver 900.

Στο τέλος του 2025 όμως, με τον κινεζικό ανταγωνισμό να έχει μπει στο χορό των πολλών κυβικών με ιδιαίτερη ένταση, το RA1000 δίνει το δικό του παρόν σε μια κατηγορία που -για την ώρα- δεν έχει εκπρόσωπους από την ασιατική βιομηχανία. Η κεντρική του δομή προέρχεται από το ιταλικό μοντέλο, καθόσον χρησιμοποιεί το ίδιο ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα, όπως επίσης και το υποπλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Από κάτω, ο οκταβάλβιδος V2 με τους 2ΕΕΚ είναι επίσης προερχόμενος από το Shiver, διαθέτοντας την ίδια διαδρομή (67,4mm) αλλά με διάμετρο 97mm αντί για 92, που ανεβάζει τη χωρητικότητα στα 996cc. Μαζί με την αναλογία συμπίεσης 12:1 (από 11:1 του Aprilia), η αύξηση του κυβισμού συμβάλλει σε αύξηση και της ισχύος από τους 94 στους 105 ίππους, με τη ροπή των 95Nm να αποδίδεται στις 6.500rpm.

Το κύριο πλαίσιο μπορεί να βασίζεται στο Shiver, αλλά το ψαλίδι είναι μονόμπρατσο made by Cyclone όπως και στην πρωτότυπη έκδοση RA9. Εντύπωση προκαλεί το υπερμεγέθες ελαστικό (240) στον πίσω τροχό των 17 ιντσών, διάσταση που χρησιμοποιείται και από το Diavel 1260. Οι ομοιότητες με το ιταλικό muscle bike συνεχίζονται και στη μορφή και διάταξη του διπλού τελικού της εξάτμισης ακριβώς μπροστά από τη δεξιά πλευρά του πίσω τροχού. Μπροστά, το ελαστικό 120/70-17 είναι κάτι πιο γήινο ενώ η ρυθμιζόμενη ανάρτηση και τα τετραπίστονα φρένα της J.Juan είναι πανομοιότυπα με αυτά της πρωτότυπης μοτοσικλέτας. Υπάρχει στάνταρ μονάδα αδρανειακής μέτρησης που υποστηρίζει σύστημα Cornering ABS, όπως επίσης και ηλεκτρονικό γκάζι με οδηγικά προγράμματα. Όσον αφορά στους αριθμούς, το ύψος της θέσης οδήγσης είναι στα 780mm, το μεταξόνιο στα 1.600mm και το βάρος στα 225kg με γεμάτο το ρεζερβουάρ των 17 λίτρων.

To ευχάριστο είναι πως η Cyclone πρόσφατα απέκτησε αντιπρόσωπο και στη χώρα μας, κάτι που σημαίνει πως αργά ή γρήγορα θα δούμε το RA1000 να βολτάρει ανάμεσά μας.