Cyclone RX600: Είναι αυτή η μοτοσικλέτα ο ιδανικός τρόπος να μπεις στην κατηγορία των λαοφιλών Adventure;

Ένας νέος παίκτης μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και φλερτάρει με αναβάτες που ψάχνουν κάτι που θα τους κάνει τη δουλειά χωρίς να πληρώσουν μια μικρή περιουσία.

Και ποια ακριβώς είναι αυτή η δουλειά; Μα, να κυκλοφορούν κάθε μέρα, να ξεφεύγουν τις αργίες, να κάνουν μακρινές εκδρομές τα καλοκαίρια, να πηγαίνουν βόλτες με την παρέα τους και, το κυριότερο, να μην σταματούν όταν τελειώνει η άσφαλτος. Και το RX600 είναι αυτή ακριβώς η μοτοσικλέτα που θα τους καλύψει, στοχεύοντας να περάσει χρόνια πολλά μαζί τους, χωρίς προβλήματα και χωρίς ακριβή συντήρηση.

Νew kid in town

H Cyclone μπαίνει στη ζωή μας από το 2026 χάρη στη Mototrend SA, η οποία και ανέλαβε την εκπροσώπησή της στη χώρα μας. Πρόκειται για την premium μάρκα της Zonsen Motorcycle, ενός γίγαντα που περιλαμβάνεται στις σημαντικότερες βιομηχανίες της Κίνας και ο οποίος παράγει κυρίως μοτοσικλέτες (βενζινοκίνητες και ηλεκτρικές), τρίκυκλα, εξαρτήματα μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και συστημάτων πληροφορικής. Η Zonsen έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 141,8 εκατομμυρίων ευρώ, παράγει 4 εκατομμύρια μονάδες ετησίως και δημιούργησε τη μάρκα Cyclone το 1995. H εταιρεία έχει έδρα στη Σαγκάη και είναι διεθνώς γνωστή από τη στενή συνεργασία της με τον Όμιλο Piaggio. Και από τη στιγμή που το 2024 απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου Loncin, συνεπώς και της Voge, αυτόματα έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσικλετών και scooter της Κίνας!

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα που θα έρθουν λίαν συντόμως στη χώρα μας είναι και το RX600, ένα καλά εξοπλισμένο “crossover” που αναμένεται να κάνει αίσθηση στην αγορά, κυρίως λόγω της εξαιρετικής σχέση ποιότητας-τιμής που αναμένεται να προσφέρει. Το RX600 έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις απαιτήσεις των πιο “περιπετειωδών” αναβατών, προσφέροντάς τους ένα σύνολο με κύρια χαρακτηριστικά την οδική συμπεριφορά, την προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και τον επαρκέστατο εξοπλισμό.

Κινητήρας σε δύο εκδόσεις

Το RX600 κινείται από έναν Euro5+ κινητήρα 550,4cc με δύο εν σειρά κυλίνδρους, που διαθέτουν τετραβάλβιδες κεφαλές και 2ΕΕΚ. Η ιπποδύναμή του είναι 59 ίπποι, ενώ διατίθεται και σε χαμηλότερη (47,5Hp) προκειμένου να απευθυνθεί σε αναβάτες με δίπλωμα οδήγησης Α2. Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 6 σχέσεις και υποστηρίζεται από υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης. Η μοτοσικλέτα διαθέτει δικάναλο ABS και traction control, αμφότερα με δυνατότητα απενεργοποίησης για όσους είτε κινούνται στο χώμα είτε αρέσκονται στη διασκεδαστική οδήγηση (πλαγιολισθήσεις, πλασαρίσματα κλπ).

Κύρια χαρακτηριστικά

Το RX600 διαθέτει ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο δύο δοκών, το οποίο αγκαλιάζει τον κινητήρα και συνεργάζεται με ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Αυτή απαρτίζεται από ένα ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με ρυθμίσεις σε απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς και ένα μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα και επιπρόσθετη ρύθμιση του ελατηρίου του. Μπροστά υπάρχουν δύο κυματιστά δισκόφρενα διαμέτρου 305mm με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες και πίσω ένας δίσκος 258mm με δαγκάνα ενός εμβόλου. Οι τροχοί είναι ακτινωτοί 19/17 ιντσών και χρησιμοποιούν ελαστικά διπλής χρήσης χωρίς αεροθάλαμο σε διαστάσεις 110/80 μπροστά και 150/70 πίσω. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 18 λίτρων, το ύψος της σέλας είναι στα 820mm, το μεταξόνιο στα 1.425mm, η απόσταση από το έδαφος στα 175mm και τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full LED.

Στα στάνταρ αξεσουάρ περιλαμβάνονται έγχρωμη οθόνη TFT 6,75” με συνδεσιμότητα bluetooth και λειτουργίες Mirror Link και πλοήγησης στροφή με στροφή. Περιλαμβάνονται επίσης διακόπτες με οπίσθιο φωτισμό, αισθητήρας πίεσης ελαστικών, διπλή σέλα, ρυθμιζόμενες μανέτες, αλουμινένια ποδιά κινητήρα, αλουμινένιο τιμόνι, πλευρικά προστατευτικά με βάσεις για προβολάκια, πλαϊνό και κεντρικό σταντ, σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες χειρολαβές συνεπιβάτη, ρυθμιζόμενη σε ύψος ζελατίνα φέρινγκ και δύο θύρες φόρτισης (12V και USB). Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχουν τριπλέτα αλουμινένιων βαλιτσών και χαμηλότερη κατά 30mm σέλα οδηγού.

Πότε και πόσο

Το νέο RX600 αναμένεται να έρθει στη χώρα μας την άνοιξη και σε τιμή που θα είναι αρκετά -έως πολύ- κάτω από τα 6.000 ευρώ. Η πρώτη του εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους θα γίνει δίπλα στο εντυπωσιακό RA1000 κατά τη διάρκεια της έκθεσης μοτοσικλέτας 1 έως 5 Απριλίου. Αμέσως μετά θα το οδηγήσουμε και φυσικά θα επανέρθουμε με πλήρεις εντυπώσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά.