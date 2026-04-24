Kove 625X Pro 2026: Μια ολοκληρωμένη Adventure πρόταση (vid)

Ένα μοντέλο που συνδυάζει μηχανολογική ουσία, σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, προηγμένο εξοπλισμό άνεσης και σχεδίαση με ξεκάθαρη Αdventure ταυτότητα.

Το Kove 625X Pro έρχεται στην ελληνική αγορά τον Ιούνιο φέρνοντας στην κατηγορία των μεσαίων adventure μια ολοκληρωμένη πρόταση με ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα, πλούσιο εξοπλισμό και ισορροπημένο χαρακτήρα για καθημερινή χρήση, ταξίδια, αλλά και διαδρομές πέρα από την άσφαλτο. Στην καρδιά τoυ βρίσκεται ένας σύγχρονος υγρόψυκτος δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας 581cc, με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, τετραβάλβιδες κεφαλές και σύστημα τροφοδοσίας Bosch EFI. Η ισχύς φτάνει τους 63 ίππους στις 8.500rpm, μετρημένη στο στρόφαλο βάσει έγκρισης τύπου, ενώ η ροπή αγγίζει τα 56,5Nm στις 6.250rpm, διαμορφώνοντας ένα σύνολο με γεμάτη λειτουργία στο μεσαίο φάσμα και άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Η διάταξη του στρόφαλου στις 270° ενισχύει τον ξεχωριστό χαρακτήρα λειτουργίας, με πιο γραμμική αίσθηση και πολιτισμένη συμπεριφορά σε κάθε ρυθμό. Τα δύο riding modes, Sport και Eco, επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόζει τη λειτουργία του κινητήρα ανάλογα με τις συνθήκες και το ύφος οδήγησης. Σε συνδυασμό με το 6τάχυτο κιβώτιο και το συμπλέκτη ολίσθησης, το 625X Pro ανταποκρίνεται άμεσα στην πόλη, ταξιδεύει με ευκολία και διατηρεί δύναμη εκεί όπου χρειάζεται.

Οι πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Kayaba περιλαμβάνουν ανεστραμμένο πιρούνι με καλάμια διαμέτρου 43mm μπροστά και πίσω μονό αμορτισέρ με μοχλικό, επιτρέποντας την προσαρμογή της λειτουργίας τους ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες οδήγησης. Οι διαδρομές των αναρτήσεων, 180mm εμπρός και 230mm πίσω, σε συνδυασμό με την απόσταση των 205mm από το έδαφος, ενισχύουν την ικανότητα κίνησης σε διαφορετικής ποιότητας οδοστρώματα. Με ακτινωτούς τροχούς 19” εμπρός και 17” πίσω, ελαστικά της Pirelli και σέλα στα 820mm, το 625X Pro συνδυάζει σωστές αναλογίες, καλή πρόσβαση για τον αναβάτη και σιγουριά τόσο σε ασφάλτινες διαδρομές όσο και σε βατούς χωματόδρομους. Τα προστατευτικά κάγκελα, οι προστατευτικές χούφτες και η ποδιά αλουμινίου συμπληρώνουν τον adventure εξοπλισμό, ενισχύοντας την πρακτικότητα και την προστασία σε μικτή χρήση.

Η πέδηση έχει σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει στον χαρακτήρα και τις δυνατότητες του μοντέλου. Μπροστά συναντάμε δύο δίσκους 300mm με ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Taisko, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 240mm. Το δικάναλο ABS συμπληρώνει το σύνολο, ενισχύοντας τον έλεγχο στις καθημερινές μετακινήσεις, στο ταξίδι και σε διαδρομές με αυξημένο φορτίο. Στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η μοτοσικλέτα διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλήρες πακέτο συστημάτων υποστήριξης. Το Traction Control, το TPMS για παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών, η keyless λειτουργία και το Radar αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εμπειρία οδήγησης. Το radar υποστηρίζει τον αναβάτη με λειτουργίες όπως ειδοποίηση τυφλού σημείου και προειδοποιήσεις για οχήματα που πλησιάζουν από πίσω, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της ασφάλειας.

Η έγχρωμη TFT οθόνη 6,75” ξεχωρίζει για το μέγεθος, την ευκρίνειά της και τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας της. Ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόζει τη θέση της ανάλογα με τη στάση σώματος ή τις συνθήκες φωτισμού, περιορίζοντας αντανακλάσεις και βελτιώνοντας την αναγνωσιμότητα των ενδείξεων. Παράλληλα, η λειτουργία screen mirroring επιτρέπει την προβολή λειτουργιών από smartphone, ενισχύοντας το σύγχρονο χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Το 625X Pro έχει εξελιχθεί ώστε να υπηρετεί ουσιαστικά και το ταξίδι. Η όρθια θέση οδήγησης, η σωστή γεωμετρία και η μελετημένη εργονομία διευκολύνουν την πολύωρη παραμονή στη σέλα, ενώ το ρεζερβουάρ των 21 λίτρων ενισχύει τον ταξιδιωτικό της προσανατολισμό. Η ζελατίνα ρυθμίζεται εύκολα χειροκίνητα σε 3 θέσεις, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόζει την κάλυψη από τον αέρα ανάλογα με τη χρήση, ενώ η πρακτική θήκη εμπρός προσθέτει μια χρήσιμη λύση για μικροαντικείμενα που χρειάζονται άμεσα κατά τη διαδρομή. Παράλληλα, οι πλευρικοί αεροδυναμικοί εκτροπείς και τα πλαϊνά αεροδυναμικά στοιχεία εκατέρωθεν του ρεζερβουάρ συμβάλλουν στη βελτιωμένη διαχείριση του αέρα, περιορίζοντας την έκθεση του κορμού και των ποδιών στις υψηλότερες ταχύτητες. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης θερμαινόμενα γκριπ και σέλα αναβάτη, θύρα USB γρήγορης φόρτισης και παροχή 12V.

Η εμφάνιση του 625X Pro είναι σύγχρονη και άμεσα αναγνωρίσιμη, με πλήρη LED φωτισμό που ενισχύει τόσο την ορατότητα όσο και τη συνολική εικόνα του μοντέλου. Το μπροστινό μέρος συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, με τα DRL να σχηματίζουν το γράμμα «Χ», ενώ τα φώτα ομίχλης συμπληρώνουν ουσιαστικά τον εξοπλισμό για απαιτητικές συνθήκες. Το σύστημα welcome lights προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά κατά την εκκίνηση, ενώ το πίσω φωτιστικό σώμα ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική LED υπογραφή και την πολυεπίπεδη σχεδίασή του.

Το νέο Kove 625X Pro θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τον ερχόμενο Ιούνιο στην τιμή των 6.395€, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της αντιπροσωπείας Γκοργκόλης Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες με κλικ εδώ.

Βασικά χαρακτηριστικά Kove 625X Pro

✓ 63Hp, 56,5Nm

✓ Bosch EFI

✓ Συμπλέκτης ολίσθησης

✓ Sport / Eco Riding Modes

✓ Ρεζερβουάρ 21L

✓ TFT 6,75″ με ρυθμιζόμενη γωνία

✓ Screen Mirroring

✓ Radar Τυφλού Σημείου

✓ TPMS

✓ Traction Control

✓ Δικάναλο ABS

✓ Kayaba ανεστραμμένο πιρούνι 43mm

✓ Kayaba monoshock ρυθμιζόμενο

✓ Διαδρομές αναρτήσεων 180/230mm

✓ Ακτινωτοί τροχοί 19”–17”

✓ Eλαστικά Pirelli

✓ 2 εμπρός δίσκοι 300mm με δαγκάνες Taisko

✓ Full LED φώτα & DRL

✓ Φώτα ομίχλης

✓ Welcome Lights

✓ Keyless λειτουργία

✓ Θερμαινόμενα γκριπ

✓ Θερμαινόμενη σέλα

✓ Ζελατίνα 3 θέσεων

✓ Προστατευτικά κάγκελα

✓ Προστατευτικές χούφτες

✓ Ποδιά αλουμινίου

✓ Κεντρικό / πλαϊνό σταντ

✓ USB θύρα

✓ Παροχή 12V

