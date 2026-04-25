Το Baja Greece επιστρέφει δυναμικά στη Δυτική Μακεδονία και το Άργος Ορεστικό, 6-7 Ιουνίου, προσφέροντας για ακόμη μία χρονιά ένα μοναδικό αγωνιστικό θέαμα, με διαδρομές που αναδεικνύουν την ιστορία και το φυσικό πλούτο της περιοχής.

Οι φετινές διαδρομές έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την πρόκληση για τους συμμετέχοντες, αλλά και την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία των θεατών. Το σύνολο των Ειδικών Διαδρομών εκτείνεται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με επίκεντρο τις εντυπωσιακές ορεινές ζώνες του Βιτσίου και του Γράμμου, δύο από τα πιο όμορφα αλλά και απαιτητικά βουνά της Ελλάδας. Το συνολικό μήκος του αγώνα είναι στα 800χλμ με τις Ειδικές διαδρομές να είναι 600χλμ.

Τη Πέμπτη 4 Ιουνίου οι αγωνιστικές ομάδες θα βρίσκονται συνεχώς στο χώρο του Service Park στο χώρο της εμποροπανήγυρις στο Άργος Ορεστικό για να διεκπεραιώσουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και τον έλεγχο των αγωνιστικών οχημάτων. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους θεατές να δουν και να μιλήσουν από κοντά με όλους τους συμμετέχοντες.

Η Παρασκευή είναι ημέρα κατατακτήριων

Τη Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 10:00, ξεκινά το αγωνιστικό πρόγραμμα του Baja Greece με τους αγωνιζόμενους να κάνουν τις επίσημες δοκιμές (shakedown) σε μία διαδρομή 4χλμ κοντά στο χωριό Βοτάνι ενώ το απόγευμα και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Κατατακτήρια Ειδική Διαδρομή (prologue) μήκους 6χλμ πλησίον του αεροδρομίου στο Άργος Ορεστικό. Τα αγωνιστικά οχήματα θα καταλήξουν στη κεντρική πλατεία του Άργους Ορεστικού όπου στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των πληρωμάτων και η πανηγυρική εκκίνηση του Baja Greece.

Το Σάββατο αλλάζουν τα δεδομένα

Το Σάββατο 6 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η Ειδική διαδρομή “ΒΙΤΣΙ” μήκους 164χλμ με την εκκίνηση κοντά στον οικισμό Λεύκης και τερματισμό κοντά στο χωριό Μαυρόκαμπος. Το 1ο αγωνιστικό όχημα να ξεκινήσει από την αφετηρία της Ειδικής Διαδρομής 08:50 το πρωί. Η ίδια διαδρομή θα επαναληφθεί και το μεσημέρι με το 1ο αγωνιστικό όχημα να εκκινεί στις 15:10. Η διαδρομή στο Βίτσι συγκαταλέγεται σε μια από τις κορυφαίες για αυτό του είδους των αγώνων καθώς περιλαμβάνει τεχνικούς αλλά και πολύ γρήγορους αγροτικούς και δασικούς δρόμους. Σημεία αναφοράς της διαδρομής είναι το εμβληματικό χωριό Κρανιώνας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου, με τα αγωνιστικά οχήματα να φτάνουν έως τα 1900 μέτρα υψόμετρο.

Η μάχη της Κυριακής

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η καινούργια Ειδική Διαδρομή “ΓΡΑΜΜΟΣ” μήκους 135χλμ με την εκκίνηση κοντά στο χωριό Διποταμιά και πολύ κοντά στα ελληνο-αλβανικά σύνορα. Η Ειδική Διαδρομή “ΓΡΑΜΜΟΣ” χαρακτηρίζεται από κομμάτια διαδρομών στυλ WRC αλλά και δρόμους που απαιτούν υψηλή αυτοσυγκέντρωση των πληρωμάτων. Το 1ο αγωνιστικό όχημα να ξεκινήσει από την αφετηρία της Ειδικής Διαδρομής 09:15 το πρωί. Η ίδια διαδρομή θα επαναληφθεί και το μεσημέρι με το 1ο αγωνιστικό όχημα να εκκινεί στις 14:40 και τελικά τα αγωνιστικά οχήματα να καταλήγουν στη κεντρική πλατεία του Άργους Ορεστικού όπου στις 18:00 θα τερματίσουν τον αγώνα ενώ στον ίδιο χώρο στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου των νικητών και η απονομή επάθλων.

Η συνολική χάραξη των διαδρομών δημιουργεί έναν ισορροπημένο αγώνα, όπου η ταχύτητα συνδυάζεται με την οδηγική ικανότητα, την αντοχή και τη στρατηγική. Η διοργάνωση ενσωματώνει πρακτικές περιβαλλοντικής ευθύνης, με μέτρα για τη διατήρηση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των δύο βουνών, σεβόμενη το μοναδικό φυσικό τους αποτύπωμα.

Το Baja Greece δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια εμπειρία που συνδυάζει αδρεναλίνη, φύση, τεχνολογία και βιωσιμότητα, προσελκύοντας συμμετοχές και θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Οι διαδρομές του Βιτσίου και του Γράμμου είναι έτοιμες να δοκιμάσουν τα όρια οδηγών και μηχανών, σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που υπόσχεται ένταση, θέαμα και δυνατές συγκινήσεις.

