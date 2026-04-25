H Formula 1 έχει δημιουργήσει ένα καλεντάρι με πολλές πίστες να έχουν συμβόλαια για πάνω από 10 χρόνια, ενώ δεν έχουν εξασφαλισμένη μακροχρόνια παρουσία.

Η επιστροφή της Τουρκίας από το 2027 φέρνει νέα δεδομένα στη Formula 1. Παράλληλα δείχνει πως η κατεύθυνση του σπορ επί εποπτείας της Liberty Media είναι η μακροχρόνια δέσμευση αγώνων, αντί συμβολαίων ενός και δύο ετών.

Η προσθήκη μιας νέας πίστας αναδεικνύει παράλληλα τα στενά χρονικά περιθώρια που έχουν άλλα Grand Prix.

Τα υπό πίεση συμβόλαια

Το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντβορτ. Το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος του 2026 και όπως έχει επιβεβαιώσει ο promoter, δεν θα γίνει νέα επέκταση.

Αμέσως μετά ακολουθεί το Grand Prix Λας Βέγκας, του οποίου η συμφωνία ολοκληρώνεται το 2027. Παρότι η παρουσία της Formula 1 στις ΗΠΑ θεωρείται στρατηγικής σημασίας, η συγκεκριμένη διοργάνωση παραμένει σε φάση αξιολόγησης. Με δεδομένο πως η ίδια η FOM διοργανώνει τον αγώνα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εν λόγω περίπτωση.

Τα Grand Prix με μεσοπρόθεσμη σταθερότητα

Στην «ενδιάμεση ζώνη» βρίσκονται αρκετοί αγώνες που διατηρούν συμβόλαια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Το Grand Prix Σιγκαπούρης και το Grand Prix Μεξικού λήγουν το 2028, ενώ το Grand Prix Ιαπωνίας στη Σουζούκα έχει εξασφαλισμένη θέση μέχρι το 2029.

Παράλληλα, μια σειρά από βασικούς αγώνες, όπως της Σαουδικής Αραβίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Άμπου Ντάμπι και της Βραζιλίας, έχουν συμβόλαια έως το 2030, προσφέροντας σχετική σταθερότητα στο καλεντάρι.

Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η ιστορική Μόντσα έχει συμφωνία έως το 2031, ενώ το Grand Prix Βελγίου στο Σπα θα εναλλάσσεται μέχρι το 2031 με την πίστα της Βαρκελώνης.

Μακροχρόνια «deals» και εμπορική στρατηγική

Στον αντίποδα, υπάρχουν αγώνες με εξαιρετικά μακροχρόνια συμβόλαια, που αποτυπώνουν τη νέα εμπορική στρατηγική του σπορ.

Το Grand Prix Μαϊάμι ξεχωρίζει, με συμφωνία έως το 2041, όπως και το Grand Prix Αυστρίας στο Red Bull Ring. Αντίστοιχα, η Αυστραλία έχει «κλειδώσει» μέχρι το 2037 και το Μπαχρέιν μέχρι το 2036.

Τα συμβόλαια Grand Prix

Έτος λήξης Grand Prix 2026 GP Ολλανδίας 2027 GP Λας Βέγκας 2028 GP Σιγκαπούρης, GP Μεξικού, GP Πορτογαλίας 2029 GP Ιαπωνίας 2030 GP Σαουδικής Αραβίας, GP Άμπου Ντάμπι, GP Σάο Πάολο, GP Κίνας, GP Αζερμπαϊτζάν 2031 GP Ιταλίας, GP Τουρκίας, GP Βελγίου 2032 GP Ουγγαρίας, GP Κατάρ, GP Βαρκελώνης-Καταλονίας 2034 GP ΗΠΑ, GP Μεγάλης Βρετανίας 2035 GP Ισπανίας, GP Καναδά, GP Μονακό 2036 GP Μπαχρέιν 2037 GP Αυστραλίας 2041 GP Μαϊάμι, GP Αυστρίας

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.