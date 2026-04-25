F1: Πότε λήγει το συμβόλαιο κάθε Grand Prix
Η επιστροφή της Τουρκίας από το 2027 φέρνει νέα δεδομένα στη Formula 1. Παράλληλα δείχνει πως η κατεύθυνση του σπορ επί εποπτείας της Liberty Media είναι η μακροχρόνια δέσμευση αγώνων, αντί συμβολαίων ενός και δύο ετών.
Η προσθήκη μιας νέας πίστας αναδεικνύει παράλληλα τα στενά χρονικά περιθώρια που έχουν άλλα Grand Prix.
Τα υπό πίεση συμβόλαια
Το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Grand Prix Ολλανδίας στο Ζάντβορτ. Το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος του 2026 και όπως έχει επιβεβαιώσει ο promoter, δεν θα γίνει νέα επέκταση.
Αμέσως μετά ακολουθεί το Grand Prix Λας Βέγκας, του οποίου η συμφωνία ολοκληρώνεται το 2027. Παρότι η παρουσία της Formula 1 στις ΗΠΑ θεωρείται στρατηγικής σημασίας, η συγκεκριμένη διοργάνωση παραμένει σε φάση αξιολόγησης. Με δεδομένο πως η ίδια η FOM διοργανώνει τον αγώνα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εν λόγω περίπτωση.
Τα Grand Prix με μεσοπρόθεσμη σταθερότητα
Στην «ενδιάμεση ζώνη» βρίσκονται αρκετοί αγώνες που διατηρούν συμβόλαια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Το Grand Prix Σιγκαπούρης και το Grand Prix Μεξικού λήγουν το 2028, ενώ το Grand Prix Ιαπωνίας στη Σουζούκα έχει εξασφαλισμένη θέση μέχρι το 2029.
Παράλληλα, μια σειρά από βασικούς αγώνες, όπως της Σαουδικής Αραβίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Άμπου Ντάμπι και της Βραζιλίας, έχουν συμβόλαια έως το 2030, προσφέροντας σχετική σταθερότητα στο καλεντάρι.
Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Η ιστορική Μόντσα έχει συμφωνία έως το 2031, ενώ το Grand Prix Βελγίου στο Σπα θα εναλλάσσεται μέχρι το 2031 με την πίστα της Βαρκελώνης.
Μακροχρόνια «deals» και εμπορική στρατηγική
Στον αντίποδα, υπάρχουν αγώνες με εξαιρετικά μακροχρόνια συμβόλαια, που αποτυπώνουν τη νέα εμπορική στρατηγική του σπορ.
Το Grand Prix Μαϊάμι ξεχωρίζει, με συμφωνία έως το 2041, όπως και το Grand Prix Αυστρίας στο Red Bull Ring. Αντίστοιχα, η Αυστραλία έχει «κλειδώσει» μέχρι το 2037 και το Μπαχρέιν μέχρι το 2036.
Τα συμβόλαια Grand Prix
|Έτος λήξης
|Grand Prix
|2026
|GP Ολλανδίας
|2027
|GP Λας Βέγκας
|2028
|GP Σιγκαπούρης, GP Μεξικού, GP Πορτογαλίας
|2029
|GP Ιαπωνίας
|2030
|GP Σαουδικής Αραβίας, GP Άμπου Ντάμπι, GP Σάο Πάολο, GP Κίνας, GP Αζερμπαϊτζάν
|2031
|GP Ιταλίας, GP Τουρκίας, GP Βελγίου
|2032
|GP Ουγγαρίας, GP Κατάρ, GP Βαρκελώνης-Καταλονίας
|2034
|GP ΗΠΑ, GP Μεγάλης Βρετανίας
|2035
|GP Ισπανίας, GP Καναδά, GP Μονακό
|2036
|GP Μπαχρέιν
|2037
|GP Αυστραλίας
|2041
|GP Μαϊάμι, GP Αυστρίας
