Οι Γερμανοί ψηφίζουν BMW στις μοτοσικλέτες

Αν δεν υποστηρίξεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει και κάπως έτσι σκεπτόμενοι οι Γερμανοί μοτοσικλετιστές ανέδειξαν πολυνίκη το Βαυαρικό εργοστάσιο

Η όλη ιστορία αφορά το γερμανικό περιοδικό Motorrad, το οποίο σε ετήσια βάση βάζει τους αναγμώστες του να ψηφίσουν τις καλύτερες μοτοσικλέτες της χρονιάς. Με συνολικά επτά νίκες στις κατηγορίες Sport, Crossover, Power Naked, Adventure Touring, Tourer/Sport Tourer, Enduro/Supermoto και Entry-level, καθώς και δύο δεύτερες και μία τρίτη θέση, η BMW Motorrad σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της.

Στην κατηγορία Sport το M 1000 RR κυριάρχησε σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς για έκτη συνεχόμενη χρονιά. H γυμνή του έκδοση Μ 1000 R είναι το δεύτερο μοντέλο M που κατέκτησε ξανά την κορυφή στην κατηγορία Power Naked, με το boxer R 1300 R να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση στην ίδια κατηγορία. Το M 1000 XR είναι το τρίτο μοντέλο της σειράς M που βρέθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την κορυφή των Crossover.

Στην κατηγορία Adventure Touring το R 1300 GS βρέθηκε για ακόμα μία φορά στην κορυφαία θέση, με το F 900 GS να κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κορυφή στην κατηγορία Enduro/Supermoto, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της BMW Motorrad σε αυτή τη λαοφιλή κατηγορία. Με τη σειρά του, το R 1300 RS βρέθηκε για πολλοστή φορά στην κορυφή των Tourer/Sport, με την τουριστική έκδοση R 1300 RT να παίρνει την τρίτη θέση στην ίδια κατηγορία.

Πριν καν εμφανιστεί στις βιτρίνες των καταστημάτων, το ελπιδοφόρο F 450 GS κέρδισε την πρώτη του διάκριση ευρισκόμενο στην κορυφή των entry-level, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στην ανερχόμενη κατηγορία των μικρομεσαίων Adventure. Στην αντίστοιχη των Modern Classics, τα δύο μοντέλα R 12 και R 12 nineT διέπρεψαν για ακόμη μία φορά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Η 28η διοργάνωση των βραβείων «Μοτοσικλέτα της Χρονιάς 2026» του περιοδικού Motorrad, ο σημαντικότερος θεσμός ψηφοφορίας αναγνωστών για μοτοσικλέτες και scooter στην Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε στο Ludwigsburg στις 17 Μαρτίου 2026.