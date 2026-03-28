Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έμεινε εκτός Q3 στην Ιαπωνία και οι δηλώσεις του για ένα «μη οδηγήσιμο» μονοθέσιο προκαλούν τριγμούς στη Red Bull.

Η Σουζούκα, μια πίστα που παραδοσιακά αποτελεί το «κάστρο» της Red Bull και του Μαξ Φερστάπεν, μετατράπηκε φέτος σε εφιάλτη. Ο Ολλανδός οδηγός δεν κατάφερε καν να περάσει στην τελική δεκάδα των κατατακτηρίων του GP Ιαπωνίας, μένοντας εκτός από το Q2. Και ακόμα χειρότερα, η στιγμή που ο rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls εκτόπισε τον πρωταθλητή από τη δέκατη θέση, έβαλε το κερασάκι σε μια πικρή τούρτα.

Η ενδοεπικοινωνία του Φερστάπεν με τον μηχανικό του, Τζανπιέρο Λαμπιάσε, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν αποκαλυπτική της απόγνωσής του. «Νομίζω ότι κάτι πάει λάθος με το αυτοκίνητο, φίλε. Ξαφνικά έγινε εντελώς μη οδηγήσιμο. Το πίσω μέρος αναπηδά στις υψηλές ταχύτητες», ανέφερε ο Ολλανδός, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των πρωτοπόρων, μένοντας πίσω από τον teammate του, Ισάκ Χατζάρ.

Πέρα από το όριο της απογοήτευσης

Στο media pen μετά τις κατατακτήριες, ο Φερστάπεν εμφανίστηκε με μια πρωτόγνωρη ηρεμία, η οποία όμως έκρυβε μια βαθιά απογοήτευση. Όταν ρωτήθηκε για το πόσο εκνευριστικό είναι να οδηγεί ένα τόσο δύστροπο μονοθέσιο σε μια πίστα που αγαπά, η απάντησή του ήταν σοκαριστική: «Δεν είμαι καν εκνευρισμένος πια, έχω πάει στο επόμενο στάδιο. Δεν ξέρω καν τη σωστή λέξη στα αγγλικά για να το περιγράψω. Απλώς δεν με αναστατώνει πλέον, δεν απογοητεύομαι με όσα συμβαίνουν».

Αυτή η δήλωση «παραίτησης» από έναν οδηγό που φημίζεται για το εκρηκτικό του ταμπεραμέντο και το πάθος του για τη νίκη, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος στην RB22. Ο Φερστάπεν διευκρίνισε ότι τα ζητήματα δεν αφορούν τη μονάδα ισχύος, αλλά το στήσιμο και τη συμπεριφορά του μονοθεσίου, το οποίο φαίνεται να χειροτερεύει όσο η ομάδα προσπαθεί να το διορθώσει, χάνοντας την αυτοπεποίθηση που είχε στην αρχή της σεζόν.

Το μυστήριο της Μελβούρνης

Η σύγκριση με τον πρώτο αγώνα της χρονιάς στην Αυστραλία κάνει την κατάσταση ακόμα πιο περίεργη. Ο Φερστάπεν επεσήμανε ότι στη Μελβούρνη το μονοθέσιο ήταν πολύ καλύτερο και έκτοτε «κάτι συνέβη» χωρίς καν η ομάδα να αγγίξει το setup. Αυτή η αστάθεια στη συμπεριφορά του μονοθεσίου είναι που ανησυχεί περισσότερο τον Ολλανδό, καθώς δείχνει ότι η ομάδα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο των αναβαθμίσεων ή της αεροδυναμικής απόδοσης.

Όσο για το αν βλέπει φως στο τούνελ, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν συγκρατημένος, ελπίζοντας ότι κάποιες διορθώσεις θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες. Με τον Ισάκ Χατζάρ, να μένει επίσης μακριά από την κορυφή στο Q3, η Red Bull καλείται να βρει άμεσες απαντήσεις πριν η φετινή σεζόν εξελιχθεί σε ένα διαρκές μαρτύριο για τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

