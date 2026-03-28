Ο Κίμι Αντονέλι έχει αρχίσει να συνηθίζει την πρώτη θέση και τις συνεντεύξεις αφότου βγει από το μονοθέσιό του, μετά την pole στη Σουζούκα.

Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκεται ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG, καθώς μετά την εξαιρετική του νίκη στην Κίνα, πήρε την pole position για το Grand Prix Ιαπωνίας. Η Ασία του πάει του Ιταλού, ο οποίος άφησε σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ.

Η Mercedes έκανε και πάλι το 1-2 και κλείδωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ωστόσο η διαφορά τριών δεκάτων του δευτερολέπτου από τον 3ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν η μικρότερη σε Q3 από αντίπαλη ομάδα στο 2026.

Κάθε γύρος και καλύτερος

Αμέσως μετά το πέρας του Q3, o Αντονέλι σε ερώτηση του πρώην οδηγού της F1, Ζαν Αλεζί, μίλησε για το πώς έζησε τις κατατακτήριες δοκιμές.

«Είμαι τρομερά χαρούμενος με τις κατατακτήριες. Έκανα καθαρούς γύρους και μέσα στο μονοθέσιο ένιωσα πολύ άνετα. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε βελτίωνα ολοένα και περισσότερο το χρόνο μου. Στον τελευταίο μου γύρο έκανα ένα λάθος στη στροφή 8, μπλόκαρα τον τροχό μου. Όμως ήταν και αυτός ένας πολύ καλός γύρος», είπε ο Ιταλός.

Παρότι πήρε την pole position, o Αντονέλι εστιάζει ήδη στο πώς να κερδίσει τον αγώνα της Κυριακής και να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Τώρα θα επικεντρωθώ στον αυριανό αγώνα».

Pole in Shanghai and now pole at Suzuka 👏👏



No one can catch Kimi at the moment 👊#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k7WRIAPLGi March 28, 2026

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής με το μεγάλο Grand Prix. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 07:30 ώρα Ελλάδος για να ακολουθήσετε όλη τη δράση, με τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση να «σβήνουν» στις 08:00 ώρα Ελλάδος.

