O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG ήταν ο πρωταγωνιστής στη μάχη της pole position της Σουζούκα και κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη pole του στο 2026.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας, του τρίτου αγώνα της Formula 1 στο 2026, εξελίχθηκαν σε έναν μονόλογο του Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes-AMG ήταν αλάνθαστος και ανίκητος στην εντυπωσιακή πίστα της Σουζούκα και με το 1:28,778 κατέκτησε τη δεύτερη συνεχόμενη pole του στο 2026.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα έχει τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν ήταν χαρούμενος με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του. Θετική εμφάνιση από τη McLaren Racing, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια και να παίρνει την 3η θέση.

Antonelli is joined by his team mate George Russell on the front row



Κακή εμφάνιση από τη Scuderia Ferrari που είχε τους οδηγούς της στις θέσεις 4 και 6, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν αποκλείστηκε στο Q2 και θα ξεκινήσει τον αγώνα 11ος.

Q1

Οι οδηγοί της Racing Bulls ήταν οι πρώτοι που βγήκαν από το pitlane για τη 18λεπτη διαδικασία από την οποία θα έμεναν εκτός μάχης 6 οδηγοί. Στον ουρανό επικρατούσε συννεφιά, όμως δεν υπήρχε απειλή της βροχής.

Στη μάχη του midfield ξεχώρισε αμέσως η Haas έχοντας τον ταχύτερο χρόνο με τον Οκόν. Όταν ήρθε η ώρα των… μεγάλων ο Λεκλέρ πήρε αρχικά την πρωτοπορία, όμως ο Αντονέλι τον έριξε από την κορυφή με το 1:30,035.

Στη μάχη για την πρόκριση στο Q3 φαβορί για αποκλεισμό ήταν οι οδηγοί των Williams, Cadillac και Aston Martin. Αυτό δεν επιβεβαίωθηκε πλήρως, μιας και ο Κάρλος Σάινθ προκρίθηκε στο Q2. Από τη διαδικασία αποκλείστηκαν οι Άλμπον, Μπέρμαν, Πέρεζ, Μπότας, Αλόνσο και Στρολ.

Q2

Οι οδηγοί των Mercedes και Ferrari βγήκαν πρώτοι στην πίστα με χρησιμοποιημένο σετ ελαστικών, με τον Αντονέλι να γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Ο Πιάστρι όμως πήρε την πρωτοπορία με το 1:23,491 έχοντας φρέσκια μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ και ο Νόρις ανέβηκε στην πρώτη 5άδα. Εξαιρετικός ήταν ο Μπορτολέτο της Audi, ο οποίος ήταν 5ος μετά τα πρώτα περάσματα.

H μάχη για την πρόκριση στη 10άδα ήταν εντυπωσιακή. Ο Φερστάπεν έκανε έναν κακό γύρο και δεν βελτίωσε το χρόνο του. Αυτό του κόστισε, καθώς ο 18χρονος Λίντμπλαντ της Racing Bulls τον έβγαλε εκτός συνέχειας και το εφιαλτικό 2026 για τον Ολλανδό συνεχίζεται.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι Φερστάπεν, Οκόν, Χούλκενμπεργκ, Λόσον, Κολαπίντο και Σάινθ.

Q3

H μάχη για την pole position ξεκίνησε με τα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα για την πρώτη τους προσπάθεια. Από το pitlane βγήκαν δίχως καθυστέρηση οι οδηγοί της Mercedes με τον Αντονέλι να είναι μπροστά από τον Ράσελ.

Ο Αντονέλι έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο, τον ταχύτερο το τριημέρου με το 1:28,778 όντας 0,298 δλ μπροστά από τον Ράσελ. Οι οδηγοί της McLaren ήταν στο 3-4 με τον Πιάστρι μπροστά από τον Νόρις, ενώ παρά τον καλό πρώτο τομέα της πίστας, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον ήταν απογοητευτικά αργοί στην πρώτη τους προσπάθεια.

Όλα όμως κρίθηκαν στην τελευταία προσπάθεια. Παραδόξως σχεδόν κανένας οδηγός δεν κατάφερε να βελτιώσει, πέρα από τον Λεκλέρ, ο οποίος ξεπέρασε τον Ράσελ για την 4η θέση. Έτσι, ο Αντονέλι πήρε την pole position μπροστά από τους Ράσελ και Πιάστρι.

Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Νόρις, Χάμιλτον, Γκασλί, Χατζάρ, Μπορτολέτο και Λίντμπλαντ.

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής με το μεγάλο Grand Prix. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 07:30 ώρα Ελλάδος για να ακολουθήσετε όλη τη δράση, με τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση να «σβήνουν» στις 08:00 ώρα Ελλάδος.