Ισπανία: Δείτε ποια μοντέλα κυριαρχούν στις πωλήσεις μοτοσικλετών

Νίκος Βιτσιλάκης
Για να μην λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα αρέσουν οι Adventure, ρίξαμε μια ματιά και στην ισπανική αγορά, τα νούμερα της οποίας επηρεάζουν σημαντικά τον δείκτη πωλήσεων στην Ευρώπη

Όχι απλώς πρώτο σε πωλήσεις μοτοσικλετών αναδείχθηκε το πολυτάλαντο Voge DS800X Rally το μήνα που μας πέρασε, αλλά ήταν και μόλις δεύτερο στη γενική κατάταξη πίσω από το πρώτο scooter, που ήταν το Yamaha ΝΜΑΧ125! Η αγορά ξεκίνησε δυναμικά το Φεβρουάριο στην Ιβηρική χώρα, όπου οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν σημειώνοντας το καλύτερο ποσοστό για αυτόν το μήνα από το 2008 και με τις μοτοσικλέτες να πρωτοστατούν. Τα μοτοποδήλατα παρέμειναν πρακτικά σταθερά, με μια μικρή αύξηση 1,6%, ενώ τα scooter αυξήθηκαν κατά 4,7%, υποστηριζόμενα από την ισχυρή απόδοση των Mini GT τύπου Yamaha NMAX και Honda PCX.

Όμως, το αστέρι του μήνα ήταν το Voge DS800X Rally, οι πωλήσεις του οποίου έδωσαν τη δυνατότητα στη γενική κατηγορία των μοτοσικλετών να σημειώσει άνοδο κατά 45%! Οι μοτοσυκλέτες Adventure έπαιξαν φυσικά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, αυξημένες κατά 112,1%, αλλά και οι εκτός δρόμου, οι οποίες σημείωσαν άνοδο κατά 122,1%! Οι μεσαίοι κυβισμοί (125–750cc) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη με 54,9%, ακολουθούμενοι από την κατηγορία μεγάλου κυβισμού (άνω των 750 cc), η οποία αυξήθηκε κατά 44,3%.

Τα δίτροχα με τις καλύτερες πωλήσεις τον Φεβρουάριο του 2026 στην Ισπανία ήταν πρώτα το Yamaha NMAX 125 Tech Max με 822 μονάδες, αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν το Voge DS800X Rally που τερμάτισε δεύτερο με 62 λιγότερα κομμάτια (760 μονάδες), ξεπερνώντας το πολύ δυνατό μπεστ σέλερ στην Ισπανία Honda PCX125, όπως και πλήθος άλλων δημοφιλών scooter! Αν έλεγες πριν από λίγο καιρό πως μια μοτοσικλέτα θα εκτόπιζε επιτυχημένα scooter 125cc σε αγορά της Ευρώπης θα σε κοίταζαν σαν τρελό.

Αν δείτε τον πίνακα κατάταξης που δημοσιεύουμε παρακάτω θα παρατηρήσετε πως το 800 της Voge τα έχει βάλει με γίγαντες των πωλήσεων και έχει κερδίσει. Μοτοσικλετιστικά μιλώντας, το πρώτο δίμηνο του ’26 βρέθηκε στην πρώτη θέση των πωλήσεων με 1.133 μονάδες, ακολουθούμενο από ένα ακόμη μοντέλο της Voge, το DS900X, που σημείωσε 718 πωλήσεις! Εξαιρετικά, για τη δημοφιλία της εταιρίας και του συγκεκριμένου μοντέλου, τα πήγε και το άρτι αφιχθέν και στην Ελλάδα Rieju Rally 307, το οποίο παρεμπιπτόντως χρησιμοποιεί τον κινητήρα του Voge 300 Rally, καθώς βρέθηκε στην τρίτη θέση πωλήσεων του Α' διμήνου του 2026.

Ισπανία, Φεβρουάριος 2026: Πωλήσεις μοτοσικλετών και scooter

ΜοντέλοΠωλήσεις (μονάδες)
Yamaha NMAX 125822
Voge DS 800X Rally760
Honda PCX 125642
Zontes G368629
Honda SH 125445
Honda ADV350339
SYM Symphony 125334
Rieju 307 Rally333
Honda Forza 125303
Voge DS900X298
Yamaha XMAX 125265
Kymco Agility 125 S245
Honda Vision 110201
Honda X-ADV 750190
Voge DS625X181
Kymco SkyTown 125181
Yamaha MT-07170
Yamaha XTZ 700 Tenere166
Zontes 703 RR158
Kawasaki Z 900147
Zontes C 125144
CFMoto 450 MT144
Voge 125 R143
Piaggio Liberty 125143
Yamaha RAYZR 125142
Honda Forza 350137
Yamaha XMAX 300136
Honda XL 750 Transalp130
SYM Jet 14 125128
BMW R 1300 GS123

