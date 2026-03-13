Κίνδυνος παύσης ταξινομήσεων δικύκλων λόγω έλλειψης πινακίδων

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) προειδοποιεί για πιθανή παύση ταξινομήσεων νέων δικύκλων λόγω εξάντλησης πινακίδων κυκλοφορίας.

Τον κίνδυνο προσωρινής αναστολής των ταξινομήσεων νέων δικύκλων σε πανελλαδικό επίπεδο επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ), λόγω της πλήρους εξάντλησης του αποθέματος κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον ΣΕΜΕ, η εξέλιξη αυτή καθιστά πρακτικά αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης και παράδοσης νέων οχημάτων, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις τόσο για την αγορά όσο και για τα δημόσια έσοδα.

Το υφιστάμενο πρόβλημα πηγάζει σε διοικητικές αστοχίες κατά τη διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας νέων πινακίδων, η οποία προσβλήθηκε νομικά, επιφέροντας εκ των πραγμάτων σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή της. Ο ΣΕΜΕ κάνει επίσης λόγο για απευθείας αναθέσεις που έγιναν δεν οδήγησαν σε λύση του προβλήματος προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας.

Παράλληλα, δεν προχώρησε ούτε η προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών για απευθείας διαπραγμάτευση προμήθειας, καθώς το σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απορρίφθηκε.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργηθεί επιχειρησιακό κενό περίπου 20 έως 30 ημερών, διάστημα κατά το οποίο δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες πινακίδες για νέες ταξινομήσεις.

Προτάσεις του ΣΕΜΕ για την προσωρινή γεφύρωση του κενού, όπως η χρήση πινακίδων χωρίς ανακλαστική μεμβράνη απορρίφθηκαν. Παράλληλα, μια ακόμη λύση που έχει προταθεί είναι εκείνη των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, η οποία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη κανονιστική μορφή, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμη.

Για την αποτροπή της τεχνητής διακοπής της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία επιφέρει σημαντικές απώλειες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα δημόσια έσοδα, και με στόχο την αποφυγή αντίστοιχων συστημικών κρίσεων στο μέλλον, ο ΣΕΜΕ καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις:

Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού του νέου Διαγωνισμού: Οι προδιαγραφές της νέας προκήρυξης οφείλουν να προβλέπουν τον διπλασιασμό των σχετικών κονδυλίων και ποσοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια υλικού σε βάθος χρόνου, απορροφώντας πιθανές νομικές ή γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Αποκέντρωση Συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων: Εναλλακτικά, προτείνεται η δομική αναδιάρθρωση του συστήματος διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, εκχωρείται η αρμοδιότητα στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Μεταφορών να διατηρούν και να διαχειρίζονται αυτόνομο απόθεμα πινακίδων, το οποίο θα υπολογίζεται δυναμικά βάσει των τοπικών αναγκών και των αναμενόμενων ταξινομήσεων ανά περιφέρεια.

Άμεση Θεσμοθέτηση Προσωρινών Αδειών: Καθώς βαίνουμε σε ένα ακόμα αδιέξοδο, προτείνουμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση του πλαισίου έκδοσης «Προσωρινών Αδειών», προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτόματα ως μηχανισμός ασφαλείας, πριν την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων.

