Πωλήσεις Μοτοσικλετών: Η Voge στην κορυφή τον Φεβρουάριο του 2026

Μετά από πολύ καιρό έχουμε αλλαγή στην κατάκτηση της πρωτιάς στην εγχώρια αγορά μοτοσικλέτας και η Voge πανηγυρίζει για τις 87 πωλήσεις του DS800X Rally.

Αυτό είναι το μοντέλο που κατάφερε να εκθρονίσει από το ψηλότερο σκαλί του βάθρου το λαοφιλές CFMoto 450 ΜΤ, το οποίο έπιασε το σφυγμό της εποχής και “τίναξε τις πωλήσεις στον αέρα” κατακτώντας με διαφορά την πρώτη θέση το 2025. Τώρα, το δεύτερο μήνα του χρόνου, έρχεται η ανατροπή και μάλιστα όχι από ένα μοντέλο μικρομεσαίου κυβισμού αλλά από ένα Adventure 800 κυβικών, το επίσης κινεζικής κατασκευής Voge DS800X Rally!

Είναι η δεύτερη φορά που η Voge ανεβαίνει στην πρώτη θέση των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς, αφού την τιμή αυτή κατέχει το DS525X. Έτσι η Ελλάδα μετά την Ισπανία γίνεται η δεύτερη αγορά στην Ευρώπη όπου το DS800X Rally κυριαρχεί στις μηνιαίες πωλήσεις. Είχαμε μιλήσει επανειλημμένα για τη δυναμική αυτού του μοντέλου, ήδη από την πρώτη δοκιμή που είχαμε κάνει.

Στη δεύτερη θέση είδαμε το CFMoto 450MT με 52 ταξινομήσεις, με την τριάδα να κλείνει ένα ακόμη Voge, συγκεκριμένα το DS525X. Η κατάταξη συνεχίζεται με ένα ακόμη CFMoto, το επίσης Adventure 700 ΜΤ. Ακολουθούν με ισοβαθμία τα Honda ΝΧ500 και Voge DS525X, με τα πρώτα μοντέλα δρόμου, τα Honda GB350S και Yamaha ΜΤ03 στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα. Η δεκάδα κλείνει με το BMW R 1300 GS Adventure και το Royal Enfield Himalayan 452.

Όπως βλέπουμε στη σχετική λίστα, στα δέκα πρώτα μοντέλα στην ελληνική αγορά μόνο δύο δεν είναι Adventure και αυτό κάτι λέει για τις προτιμήσεις των Ελλήνων μοτοσυκλετιστών. Στο δε Top 25 παρατηρούμε τη συντριπτική κυριαρχία των διττής χρήσης μοντέλων, 20 δηλαδή με μόλις 5 “στριτάδικα”!!

Κατάταξη μοντέλων

1. VOGE DS800X RALLY 87

2. CFMOTO 450MT 46

3. VOGE DS625X 33

4. CFMOTO 700MT 24

5. HONDA NX500 23

6. VOGE DS525X 23

7. HONDA GB350S 22

8. YAMAHA MT-03 19

9. BMW R 1300 GS ADVENTURE 18

10. ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 16

11. HONDA XL750 TRANSALP 15

12. YAMAHA TENERE 700 15

13. YAMAHA MT-07 15

14. YAMAHA TRACER 7 15

15. CFMOTO 800MT-X 14

16. YAMAHA TRACER 7 GT 14

17. HONDA NC750XD 13

18. YAMAHA TRACER 9 13

19. BMW M 1000 XR 12

20. CFMOTO 450NK 12

21. YAMAHA TRACER 9 GT Y-AMT 12

22. BMW R 1300 GS 11

23. CFMOTO 250NK 11

24. VOGE DS900X 11

25. YAMAHA TRACER 7 Y-AMT 10

Πηγή Motorbike.gr