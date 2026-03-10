Η MUVUS φέρνει στην Ελλάδα την TVS Motor και τη Norton

Μια νέα στρατηγική συνεργασία ξεκινά, καθώς η χώρα μας επιλέγεται ως μία από τις πρώτες χώρες-κλειδιά για την είσοδο του ινδικού κολοσσού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εταιρεία MUVUS ανακοίνωσε την αποκλειστική εκπροσώπηση της TVS Motor Company στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για τον κλάδο των δύο τροχών. Η TVS Motor, με έδρα την Ινδία, αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή δίκυκλων στη χώρα της και έναν από τους πέντε κορυφαίους παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές αυτής της συμφωνίας είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη της Norton Motorcycles στην ελληνική αγορά. Η εμβληματική βρετανική μάρκα, η οποία πλέον ανήκει στον όμιλο της TVS, επιστρέφει προσφέροντας στους Έλληνες αναβάτες πρόσβαση σε μοτοσυκλέτες υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας, που κουβαλούν μια βαριά αγωνιστική κληρονομιά.

Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις πωλήσεις, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός πλήρους δικτύου υποστήριξης σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τις ανάγκες σε ανταλλακτικά και after-sales εξυπηρέτηση. Η γκάμα που θα έρθει στη χώρα μας θα περιλαμβάνει λύσεις αστικής μετακίνησης, ηλεκτρικά δίκυκλα, αλλά και premium μοτοσυκλέτες.

Η είσοδος της TVS Motor στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του ινδικού ομίλου στις προοπτικές της εγχώριας αγοράς και στη δυναμική της MUVUS, η οποία αναλαμβάνει να συστήσει στο ελληνικό κοινό μια από τις πιο καινοτόμες δυνάμεις της παγκόσμιας βιομηχανίας μοτοσικλέτας.