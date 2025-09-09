Η μεγάλη ευρωπαϊκή έκθεση φιλοξενεί εντυπωσιακές παγκόσμιες πρεμιέρες και νέα concept που δίνουν σχήμα στο μέλλον της αυτοκίνησης.

Η IAA Mobility 2025 στο Μόναχο συγκέντρωσε για μία ακόμη φορά τα βλέμματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ευρωπαίοι και Κινέζοι κατασκευαστές, μαζί με ανερχόμενες εταιρείες, έφεραν νέα μοντέλα παραγωγής και φουτουριστικά concept, σηματοδοτώντας την επόμενη εποχή της ηλεκτροκίνησης, της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας. Από μικρά ηλεκτρικά πόλης έως πολυτελή SUV και σπορ πρωτότυπα, η έκθεση αναδεικνύει τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην πιο κρίσιμη δεκαετία της αυτοκίνησης.

Audi

Η Audi αποκάλυψε το Concept C, ένα αμιγώς ηλεκτρικό roadster που συνδυάζει μινιμαλιστική σχεδίαση με επιρροές από ιστορικά μοντέλα της μάρκας. Με ανοιχτή οροφή, vegan υλικά και προηγμένη τεχνολογία, δείχνει τη νέα κατεύθυνση του Ingolstadt.

BMW

Η BMW παρουσίασε τη νέα iX3, το πρώτο μοντέλο παραγωγής που βασίζεται στην πλατφόρμα Neue Klasse. Το μεσαίο SUV υπόσχεται αυτονομία άνω των 800 χλμ. και δυνατότητα φόρτισης 370 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά, φέρνοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες της μάρκας στη μαζική παραγωγή από το 2026.

BYD

Η κινεζική BYD έφερε στο Μόναχο το SEAL 6 DM-i, με αμαξώματα σεντά και station wagon, που είναι το πρώτο της μάρκας για την Ευρώπη. Με plug-in υβριδικό σύστημα και πλούσιους χώρους, στοχεύει να κερδίσει το ευρωπαϊκό κοινό που αγαπά την πρακτικότητα.

CUPRA

Η CUPRA έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του Tindaya Concept, ενός μελλοντικού ηλεκτρικού crossover με τολμηρή σχεδίαση και premium χαρακτήρα. Παράλληλα, έδωσε ένα πρώτο «sneak peek» του Raval, του μικρού ηλεκτρικού πόλης που θα κυκλοφορήσει τα επόμενα χρόνια.

Hyundai

Η Hyundai αποκάλυψε το Concept THREE, ένα πρωτότυπο που προδιαγράφει τη σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της μάρκας για τα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα.

Leapmotor

Η Leapmotor έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο B05 (Lafa 5), ένα compact ηλεκτρικό hatchback που θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το 2026. Μαζί παρουσίασε και το B10, το οποίο ξεκινά άμεσα εμπορική πορεία στις αγορές της ηπείρου.

Mercedes-Benz

Η Mercedes-Benz έφερε στο Μόναχο την GLC Electric, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του παγκόσμιου best seller της. Με αυτονομία έως 713 χλμ. και προηγμένο λογισμικό MB.OS, συνδυάζει πολυτέλεια και τεχνολογία αιχμής. Παράλληλα, παρουσίασε τη νέα CLA Shooting Brake σε plug-in hybrid και full electric εκδόσεις, δείχνοντας την επόμενη ημέρα των compact premium μοντέλων της.

Opel

Η Opel παρουσίασε το νέο Mokka GSE, που ενσωματώνει βελτιωμένη τεχνολογία εξηλεκτρισμένων κινητήρων και δυναμικότερο χαρακτήρα, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του μοντέλου στην κατηγορία των B-SUV. Μαζί παρουσίασε και το εντυπωσιακό Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Porsche

Η Porsche πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας 911 Turbo S, του ισχυρότερου μοντέλου της σειράς παραγωγής. Παράλληλα, παρουσίασε ένα πρωτοποριακό σύστημα ασύρματης φόρτισης 11 kW για τα μελλοντικά της ηλεκτρικά μοντέλα.

Renault

Η Renault, παρουσία του gmotion, έκανε την πολυαναμενόμενη αποκάλυψη της νέας γενιάς Clio, ενός από τα πιο σημαντικά supermini της Ευρώπης, που έρχεται με πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων. Μαζί με αυτό, στο περίπτερο της γαλλικής μάρκας ξεχώρισαν το 5 E-Tech Electric, το πρωτότυπο Emblème και το ιδιαίτερο 5 Turbo 3E.

Skoda

Η Skoda παρουσίασε το Epiq Show Car, ένα compact SUV που δίνει μια πρώτη γεύση από το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, με έμφαση στη χρηστικότητα και την απλότητα.

Togg

Η τουρκική Togg έκανε την παγκόσμια παρουσίαση του ηλεκτρικού σεντάν T10F, ενώ έφερε και το SUV T10X, σηματοδοτώντας την έναρξη των πωλήσεων στη Γερμανία.

Volkswagen

Η Volkswagen αποκάλυψε το ID.CROSS Concept, ένα compact ηλεκτρικό SUV που θα τοποθετηθεί κάτω από το ID.4, με στόχο να προσφέρει προσιτή ηλεκτροκίνηση για οικογένειες. Παράλληλα, έδειξε το ID. Polo EV, ένα μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο που θα τοποθετηθεί στη βάση της γκάμας.

Έκθεση με μήνυμα

Η IAA Mobility 2025 έδειξε ότι η μάχη για την κυριαρχία στην ηλεκτρική εποχή κορυφώνεται. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές απάντησαν δυναμικά στον κινεζικό ανταγωνισμό, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες και μοντέλα, ενώ οι ανερχόμενες εταιρείες από την Ασία έδειξαν ότι διεκδικούν με αξιώσεις μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά.