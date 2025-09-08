Η Renault παρουσίασε το ολοκαίνουργιο Clio, με ανανεωμένη σχεδίαση, ψηφιακό εσωτερικό και εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων - Αποστολή στο Μόναχο: Κώστας Μπιτσικώκος.

Η Renault αποκάλυψε στο Μόναχο, στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Mobility 2025, τη νέα γενιά του Clio, ενός από τα πιο εμβληματικά supermini της Ευρώπης. Από το 1990 που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά, το Clio έχει πουλήσει περισσότερα από 16 εκατομμύρια μονάδες και παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία Β. Στη νέα του εποχή, συνδυάζει πιο ώριμη σχεδίαση, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό και μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει κάθε ανάγκη, από συμβατικές εκδόσεις έως το κορυφαίο full hybrid.

Η εξωτερική σχεδίαση έγινε πιο δυναμική, με μήκος 4,10 μ., χαμηλότερο ύψος και αυξημένο πλάτος για καλύτερη αεροδυναμική και πιο στιβαρή παρουσία στον δρόμο. Τα νέα φωτιστικά σώματα με τις κάθετες LED «νύχιες» και η ευρεία μάσκα με το μεγάλο λογότυπο τονίζουν τον σύγχρονο χαρακτήρα, ενώ νέες επιλογές χρωμάτων, όπως το Bleu Nocturne, δίνουν περαιτέρω δυνατότητες εξατομίκευσης.

Ψηφιακό εσωτερικό και αναβαθμισμένοι χώροι

Στην καμπίνα, το Clio υιοθετεί το σύστημα OpenR Link με Google, με κάθετη οθόνη αφής 10,4’’ και ψηφιακό πίνακα οργάνων έως 10,25’’. Ο σχεδιασμός ξεχωρίζει για τα premium υλικά και τη χρήση ανακυκλωμένων επιφανειών, ενώ οι χώροι παραμένουν κορυφαίοι στην κατηγορία. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις και τα 300 λίτρα στο υβριδικό, διατηρώντας τον πρακτικό χαρακτήρα που έκανε το Clio δημοφιλές στις οικογένειες.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει:

E-Tech Full Hybrid 160 ίππων με αυτόματο κιβώτιο multi-mode, που προσφέρει κατανάλωση από 3,9 λ./100 χλμ. και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης έως και 80% στην πόλη.

TCe 115: 1.2 λίτρων με 115 ίππους, διαθέσιμος με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC.

Eco-G 120: διπλού καυσίμου βενζίνη/υγραέριο με 120 ίππους και χαμηλό κόστος χρήσης.

Εξοπλισμός, τεχνολογία και εκδόσεις

Σε επίπεδο τεχνολογιών, το νέο Clio διαθέτει περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, 360° κάμερα και το Highway & Traffic Jam Companion, που προσφέρει ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2. Υποστηρίζει επίσης over-the-air αναβαθμίσεις, ενώ η συνδεσιμότητα με smartphone είναι πλήρης.

Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Evolution, με πλήρη βασικό εξοπλισμό και το σύστημα OpenR Link. Η Techno ανεβάζει τον πήχη με μεγαλύτερη οθόνη, προηγμένα ADAS και περισσότερες επιλογές άνεσης. Στην κορυφή βρίσκεται η Esprit Alpine, με σπορ σχεδιαστικές πινελιές εμπνευσμένες από την Alpine: ειδικά καθίσματα, μπλε ραφές, αλουμινένια πεντάλ και πιο επιθετική εξωτερική εμφάνιση.

Ένα Clio έτοιμο για το μέλλον

Το νέο Renault Clio έχει στόχο να ενισχύσει ξανά τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία supermini της Ευρώπης. Συνδυάζοντας μοντέρνα σχεδίαση, ψηφιακές τεχνολογίες, κορυφαία πρακτικότητα και μια γκάμα κινητήρων που αγκαλιάζει τον εξηλεκτρισμό, το Clio συνεχίζει μια παράδοση τριών δεκαετιών και κοιτά με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Οι παραγγελίες για το νέο Clio θα αρχίσουν πριν από το τέλος του έτους.