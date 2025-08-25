H Togg αρχίζει από τη Γερμανία τις πωλήσεις στην Ευρώπη, με ένα έτος καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ». Η Togg, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων που απολαμβάνει την προσωπική στήριξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βγαίνει... εκτός συνόρων. Αν και αρχικά οι εξαγωγές των Togg επρόκειτο να αρχίσουν προς τα τέλη του 2024, υπήρξε καθυστέρηση ενός έτους.

Όπως ανακοινώθηκε, θα έχει παρουσία στο σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (9-14 Σεπτεμβρίου) με δύο μοντέλα. Πρόκειται για το SUV T10X και το fastback T10F, τα οποία μέσα στους επόμενους μήνες θα αρχίσουν να πωλούνται στη Γερμανία.

Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F, her aşamadan başarıyla geçti.



Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın.#Togg #T10F #BirOtomobildenFazlası pic.twitter.com/tyL78kSheL — Togg (@Togg2022) August 22, 2025

Η επιλογή της Γερμανίας ως πρώτης αγοράς για την Togg δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί διαμένουν εκατομμύρια Τούρκοι μετανάστες, που είναι εν δυνάμει πελάτες της μάρκας. Στην έκθεση του Μονάχου θα δοθούν λεπτομέρειες για την έναρξη πωλήσεων και παραδόσεων, καθώς και τις τιμές των δύο μοντέλων της Togg.