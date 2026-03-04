Ο Λάντο Νόρις δεν θέλει να δει την ιστορία να επαναλαμβάνεται στο φετινό Grand Prix Αυστραλίας και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να το πετύχει.

Στον πρώτο του αγώνα ως παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 οδεύει ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing ρίχνεται στη μάχη του Grand Prix Αυστραλίας, με μόνο του στόχο να είναι η υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε το 2025.

Ο Βρετανός είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα του 2025 με νίκη στη Μελβούρνη, έπειτα από μία εντυπωσιακή μάχη με τους Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι σε εναλλασσόμενες καιρικές συνθήκες. Αυτή του η επιτυχία τον είχε φέρει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην κορυφή της βαθμολογίας και ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα για το ταξίδι προς το θρόνο του πρωταθλητή.

Μήπως είναι «στοιχειωμένο» το Άλμπερτ Παρκ;

Τα τελευταία χρόνια στην Αυστραλία έχει δημιουργηθεί μία ιδιαίτερα παράξενη παράδοση και ο Νόρις βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ασυνήθιστο στατιστικό. Στις τρεις τελευταίες επισκέψεις της Formula 1 στη Μελβούρνη, ο οδηγός που είχε κερδίσει τον αγώνα την προηγούμενη χρονιά δεν κατάφερε να τερματίσει στην επόμενη εμφάνισή του στην πίστα.

Το σερί ξεκίνησε με τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος το 2022 είχε κατακτήσει τη νίκη με επιβλητικό τρόπο στην τρίτη στάση της χρονιάς. Έναν χρόνο αργότερα, όμως, ο οδηγός της Ferrari εγκατέλειψε ήδη από τον πρώτο γύρο έπειτα από σύγκρουση με τον Λανς Στρολ.

Ο αγώνας εκείνης της χρονιάς είχε αναδείξει νικητή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ωστόσο, όταν το πρωτάθλημα επέστρεψε στη Μελβούρνη το 2024, ο Ολλανδός εγκατέλειψε πρόωρα λόγω μηχανικού προβλήματος.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη του Κάρλος Σάινθ με τη Ferrari, την πρώτη από τις δύο που πήρε εκείνη τη σεζόν. Ο Ισπανός πήγε στη Williams το 2025 και στον αγώνα της Αυστραλίας εγκατέλειψε έπειτα από λάθος που τον έστειλε στον τοίχο της τελευταίας στροφής της πίστας. Έτσι το σερί νικητών του GP Αυστραλίας να εγκαταλείπουν την επόμενη χρονιά συνεχίστηκε.

Ο Νόρις αντιμέτωπος με την «κατάρα»

Ο οδηγός της McLaren οδεύει στην Αυστραλία ως ο εν ενεργεία πρωταθλητής και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι έχει να αντιμετωπίσει και το… μεταφυσικό. Αν θα το καταφέρει, αυτό θα το μάθουμε στον αγώνα της Κυριακής.

Δίτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion