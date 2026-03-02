Οι κολοσσοί της αυτοκίνησης επενδύουν δισεκατομμύρια για να φέρουν στην παραγωγή την τεχνολογία solid-state στις μπαταρίες, που θα καταργήσει το άγχος της αυτονομίας.

Η κούρσα για την εμπορική κυριαρχία των μπαταριών στερεάς κατάστασης (solid-state) έχει περάσει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της. Καθώς πλησιάζουμε στο 2027, το έτος-ορόσημο που πολλοί κατασκευαστές έχουν κυκλώσει στο ημερολόγιό τους, οι εξελίξεις στο «μέτωπο» της ενέργειας θυμίζουν έναν ανταγωνισμό πυρηνικών εξοπλισμών.

Δύο μεγάλοι παίκτες της αγοράς πέτυχαν πρόσφατα καθοριστικά βήματα. Η QuantumScape, που υποστηρίζεται από το Volkswagen Group, εγκαινίασε τη γραμμή παραγωγής Eagle Line στην Καλιφόρνια, μια μονάδα υψηλού αυτοματισμού που αποτελεί τον «προθάλαμο» για τη μαζική κατασκευή. Σχεδόν ταυτόχρονα, η Karma Automotive ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Factorial Energy για το πρώτο αμερικανικό πρόγραμμα μπαταριών solid-state σε αυτοκίνητο παραγωγής, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο super coupe Karma Kaveya στα τέλη του 2027.

Η «συμμαχία» της Factorial

Η Factorial έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πανίσχυρο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει τη Mercedes-Benz, τη Stellantis και το γκρουπ Hyundai/Kia. Η Mercedes, έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια, απέδειξε ήδη την αξία της τεχνολογίας με ένα τροποποιημένο πρωτότυπο EQS. Το όχημα διένυσε 1.205 χιλιόμετρα από τη Στουτγάρδη έως το Μάλμε της Σουηδίας με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας νέα δεδομένα για το τι πρέπει να περιμένουμε από την ηλεκτροκίνηση.

Από την άλλη, η Stellantis ετοιμάζεται να ρίξει στην άσφαλτο μέσα στο 2026 έναν στόλο δοκιμών από Dodge Charger Daytona εφοδιασμένα με μπαταρίες της Factorial. Ο στόχος είναι η μαζική παραγωγή των κυψελών να ξεκινήσει το 2029, προσφέροντας μπαταρίες που είναι πιο λεπτές, ελαφρύτερες και με πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα από τις σημερινές.

Το ασιατικό μέτωπο και η στρατηγική της «γέφυρας»

Στην Ασία, η στρατηγική χωρίζεται στα δύο. Κάποιοι κατασκευαστές, όπως η SAIC Motor και η Nio, επιλέγουν τη λύση των «ημιστερεών» μπαταριών (semi-solid) ως μια γέφυρα που είναι ευκολότερο να κατασκευαστεί άμεσα. Ωστόσο, οι παραδοσιακοί γίγαντες κινούνται προς την πλήρη επικράτηση. Η Toyota στοχεύει στο διάστημα 2027-2028 για τα πρώτα της μοντέλα, ενώ η BYD αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή για τα premium μοντέλα της το 2027, με στόχο τη μαζική διάθεση σε όλη την γκάμα της το 2030.

Η Nissan κατασκευάζει ήδη μια πιλοτική μονάδα στη Γιοκοχάμα με στόχο την εμπορική διάθεση το 2028, ενώ η Honda μάλλον θα έχει κάτι να δειξει προς το τέλος της δεκαετίας. Η Chery από την πλευρά της ξεκινά φέτος τις δοκιμές οχημάτων, δείχνοντας ότι ο ανταγωνισμός από την Κίνα θα είναι αμείλικτος και σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας.

Η ευρωπαϊκή άμυνα και το κόστος της πρωτιάς

Η BMW ακολουθεί μια πιο προσεκτική οδό, πραγματοποιώντας δοκιμές με 17 πρωτότυπα, αλλά στοχεύει το πέρασμα στην εμπορική παραγωγή να γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αυτή η χρονική απόκλιση αναδεικνύει το μεγάλο δίλημμα της βιομηχανίας: το να είσαι πρώτος έχει τεράστιο κόστος. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν τις solid-state μπαταρίες θα περιοριστούν σε μικρούς όγκους (περίπου 50.000 οχήματα ανά μεγάλο κατασκευαστή) μέχρι το 2030, κυρίως στα premium και πολυτελή τμήματα της αγοράς.

Η τεχνολογία στερεού τύπου αποτελεί το «Άγιο Δισκοπότηρο» των μπαταριών καθώς αυτές προσφέρουν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, όπως η ασφάλεια λόγω του στερεού ηλεκτρολύτη που δεν αναφλέγεται εύκολα και η δυνατότητα φόρτισης σε χρόνους που θα θυμίζουν τα συμβατικά καύσιμα. Παρόλα αυτά, η αντοχή στον χρόνο (αριθμός κύκλων φόρτισης) και η εύρεση σταθερών υλικών παραμένουν οι μεγάλες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για να δούμε αυτές τις μπαταρίες σε προσιτά αυτοκίνητα.

Από το λίθιο στο νάτριο

Η πρόβλεψη για την επόμενη δεκαετία θέλει την αγορά να χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Οι μπαταρίες solid-state θα κυριαρχήσουν στο πάνω άκρο της αγοράς (premium), οι κλασικές μπαταρίες λιθίου θα παραμείνουν η λύση για τη μεσαία κατηγορία, ενώ οι μπαταρίες ιόντων νατρίου θα κυριαρχήσουν στα φθηνά, εισαγωγικά μοντέλα. Σε πέντε χρόνια από τώρα, η εικόνα που έχουμε για την ηλεκτροκίνηση ενδέχεται να είναι ριζικά διαφορετική.

Πλησιάζοντας προς το 2035, οι παραδοσιακές «υγρές» κυψέλες αναμένεται να χάσουν πλήρως την ανταγωνιστικότητά τους σε επίπεδο βάρους και αυτονομίας. Η μετάβαση από το εργαστήριο στο δρόμο είναι πλέον θέμα χρόνου και ο «πόλεμος» στην ενέργεια θα κρίνει ποιοι κατασκευαστές θα επιβιώσουν στον νέο κόσμο της αυτοκίνησης.