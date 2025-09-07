H γερμανική μάρκα αποκάλυψε στο Μόναχο το πρωτότυπο μοντέλο από το οποίο θα προκύψει το B-SUV παραγωγής.

H προϊοντική επίθεση της Volkswagen στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αρχίζει από την έκθεση του Μονάχου. Μετά τα ID. Polo και ID. Polo GTI παρουσιάζει το ID. CROSS Concept. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο μοντέλο από το οποίο θα προκύψει το 2026 η ηλεκτρική εκδοχή του T-Cross.

Ένα B-SUV μηδενικών ρύπων, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, έχει κίνηση στους εμπρός τροχούς, ισχύ 211 ίππων και αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Οι περισσότερες λεπτομέρειες του αμαξώματος αναμένεται να... περάσουν στο αυτοκίνητο παραγωγής, όπως και η ηρεμία που αποπνέει το εσωτερικό, με βιώσιμα υλικά και δύο ψηφιακές οθόνες (11 και 13 ιντσών).

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ID. CROSS Concept