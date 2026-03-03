Από την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων μέχρι την κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι συνέπειες της σύρραξης απειλούν να αλλάξουν ριζικά το χάρτη.

Κάθε φορά που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία κρατά την ανάσα της. Η πολεμική σύρραξη στο Ιράν δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό γεγονός, αλλά μια συστημική απειλή που μπορεί να προκαλέσει «έμφραγμα» στην παραγωγή και τη διάθεση οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολλαπλές και θα επηρεάσουν τόσο τα συμβατικά όσο και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το πρώτο και πιο άμεσο πλήγμα αφορά το ενεργειακό κόστος. Τα Στενά του Ορμούζ, που ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν, αποτελούν το σημαντικότερο πέρασμα για το πετρέλαιο παγκοσμίως. Οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα εκεί θα οδηγούσε σε ακαριαία αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, συμπαρασύροντας τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στα πρατήρια. Αυτό με τη σειρά του θα μείωνε τη ζήτηση για νέα αυτοκίνητα, καθώς το κόστος χρήσης θα γινόταν από δυσβάσταχτο έως απαγορευτικό για πολλούς καταναλωτές.

Το «έμφραγμα» στην εφοδιαστική αλυσίδα

Πέρα από τα καύσιμα, η Μέση Ανατολή αποτελεί κομβικό σημείο για τις μεταφορές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Μια σύρραξη θα ανάγκαζε τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να παρακάμψουν την περιοχή, αυξάνοντας δραματικά τους χρόνους παράδοσης και τα ναύλα. Αυτό αφορά άμεσα τα εξαρτήματα (ανταλλακτικά) και τους ημιαγωγούς που έρχονται από την Ασία.

Επιπλέον, το Ιράν διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή οχημάτων, όπως ο χαλκός και το αλουμίνιο. Μια διακοπή στην εξαγωγή αυτών των μετάλλων θα προκαλούσε ελλείψεις και περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των αυτοκινήτων, σε μια περίοδο που οι κατασκευαστές προσπαθούν ήδη να συγκρατήσουν το κόστος παραγωγής.

Η απειλή για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Παρόλο που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV) δεν εξαρτώνται από το πετρέλαιο για την κίνησή τους, δεν μένουν ανεπηρέαστα από τα γεγονότα. Η παραγωγή μπαταριών απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πρώτων υλών. Αν το κόστος της ενέργειας εκτοξευθεί λόγω του πολέμου, το κόστος κατασκευής των μπαταριών θα ακολουθήσει την ίδια πορεία, καθυστερώντας τον στόχο για πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα.

Ταυτόχρονα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα ωθεί τους επενδυτές σε «ασφαλή καταφύγια», προκαλώντας αστάθεια στα νομίσματα. Αυτό καθιστά τις εισαγωγές οχημάτων και εξαρτημάτων πιο ακριβές, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο πληθωρισμού που πλήττει άμεσα την τσέπη του αγοραστή.

Συμπερασματικά, ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να λειτουργήσει ως «πολλαπλασιαστής κρίσεων» για την αυτοκινητοβιομηχανία. Σε μια εποχή που ο κλάδος προσπαθεί να ανακάμψει από τα προβλήματα της προηγούμενης πενταετίας, μια νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να φρενάρει απότομα την παγκόσμια αγορά, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές σε επώδυνες αναθεωρήσεις των στρατηγικών τους.