BYD SEAL 6 DM-i: Νέα γενιά plug-in hybrid με στόχο την κατάκτηση της Ευρώπης

Οι Sedan και Touring εκδόσεις του νέου μοντέλου της BYD με την τεχνολογία Super DM Hybrid φέρνουν έως 1.500 χλμ. αυτονομίας.

Η BYD συνεχίζει την επιθετική της στρατηγική στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζοντας το SEAL 6 DM-i, το δεύτερο μοντέλο της με την τεχνολογία Super DM Hybrid. Πρόκειται για ένα μεσαίο οικογενειακό μοντέλο που λανσάρεται τόσο σε sedan όσο και σε Touring έκδοση (την πρώτη station wagon της εταιρείας για την Ευρώπη), καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς που παραδοσιακά εκτιμά την πρακτικότητα και την ευρυχωρία.

Με το SEAL 6 DM-i, η BYD φιλοδοξεί να δείξει ότι η ηλεκτρική εμπειρία μπορεί να συνδυαστεί με την ελευθερία ενός θερμικού κινητήρα, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.500 χιλιόμετρα. Ένα μοντέλο που δεν στοχεύει μόνο στην αποδοτικότητα, αλλά και στην άνεση, την τεχνολογία και την ασφάλεια.

Σχεδίαση με έμπνευση από τον ωκεανό

Η αισθητική του SEAL 6 DM-i ακολουθεί τη σχεδιαστική γλώσσα της BYD με «ωκεάνια» έμπνευση. Το sedan διαθέτει κομψές γραμμές με χαμηλό προφίλ, που του χαρίζουν αεροδυναμικό συντελεστή μόλις Cd 0,255, ενώ το Touring υιοθετεί πιο πρακτική σιλουέτα, χωρίς να χάνει τη δυναμική παρουσία.

Οι εξωτερικές διαστάσεις το τοποθετούν στην κατηγορία των μεσαίων μοντέλων: μήκος 4,8 μέτρα και μεταξόνιο 2,8 μέτρα, που εξασφαλίζουν ευρυχωρία στην καμπίνα. Οι λεπτομέρειες του LED φωτισμού εμπρός και πίσω δίνουν μια high-tech ταυτότητα, ενώ η έκδοση Touring προσφέρει πρόσθετη πρακτικότητα για οικογενειακές ανάγκες και ταξίδια.

Εσωτερικό: άνεση και τεχνολογία

Στην καμπίνα του SEAL 6 DM-i κυριαρχεί η σύγχρονη αισθητική με premium υλικά, μεγάλες οθόνες και εργονομία. Η BYD εξοπλίζει το μοντέλο με ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, με το γνωστό πλέον χαρακτηριστικό της δυνατότητας περιστροφής από οριζόντια σε κάθετη διάταξη.

Η Touring έκδοση εντυπωσιάζει με την πρακτικότητά της: ο χώρος αποσκευών φτάνει στα 1.535 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για οικογένειες και για όσους θέλουν ευελιξία στη χρήση. Τα καθίσματα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν άνεση σε μεγάλα ταξίδια, ενώ η ηχομόνωση βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία στο εσωτερικό.

Τεχνολογία Super DM Hybrid

Η καρδιά του SEAL 6 DM-i βρίσκεται στο υβριδικό σύστημα Super DM Hybrid, που συνδυάζει ηλεκτροκινητήρες με έναν αποδοτικό βενζινοκινητήρα. Η μπαταρία Blade Battery τελευταίας γενιάς προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 50 έως 105 χιλιομέτρων (ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες), επιτρέποντας την καθημερινή μετακίνηση αποκλειστικά με ρεύμα.

Όταν χρειάζεται μεγαλύτερη αυτονομία, το σύστημα λειτουργεί ως υβριδικό με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης να συνεργάζεται με τους ηλεκτροκινητήρες. Έτσι, η συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 1.500 χιλιόμετρα, μειώνοντας δραστικά το λεγόμενο «άγχος της φόρτισης».

Η συνολική ισχύς αγγίζει τους 238 ίππους, ενώ η κατανάλωση καυσίμου διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα χάρη στην ευφυή διαχείριση της ενέργειας από το σύστημα DM.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Η BYD έχει εφοδιάσει το SEAL 6 DM-i με ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS). Στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει ενεργό cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και πλήρη γκάμα αισθητήρων και καμερών.

Η μπαταρία Blade διακρίνεται για την αντοχή και την ασφάλειά της, έχοντας περάσει δοκιμές υψηλών προδιαγραφών. Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρει λειτουργία Vehicle-to-Load, που επιτρέπει την παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές – χρήσιμο για εξορμήσεις ή επαγγελματική χρήση.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το SEAL 6 DM-i θα διατίθεται σε τρεις εκδόσεις: Boost, Comfort Lite και Comfort. Η βασική Boost προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις ενισχύουν τον εξοπλισμό με επιπλέον πολυτέλειες και τεχνολογίες, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους αγοραστές ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Με το SEAL 6 DM-i, η BYD κάνει ένα ακόμη βήμα για να εδραιωθεί στην Ευρώπη, προσφέροντας ένα μοντέλο που συνδυάζει την ηλεκτρική εμπειρία με την ασφάλεια ενός θερμικού κινητήρα. Η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε sedan και Touring, η μεγάλη αυτονομία, οι πρακτικοί χώροι και η προηγμένη τεχνολογία το καθιστούν μια ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους αναζητούν οικογενειακό αυτοκίνητο νέας γενιάς.