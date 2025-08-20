Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Στην έκθεση του Μονάχου αλλά και σε video game

Το πρωτότυπο ηλεκτρικό Corsa έχει 800 ίππους και θα είναι διαθέσιμο από το φθινόπωρο στα PlayStation 4 και 5.

Η Opel αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό concept car, το οποίο θα κάνει διπλή πρεμιέρα: φυσική στην έκθεση του Μονάχου (8-14 Σεπτεμβρίου) και ψηφιακή στο Gran Turismo 7 από το φθινόπωρο.

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo δίνει μία σχεδιαστική πρόγευση για τα μελλοντικά GSE μοντέλα, τα σπορ ηλεκτρικά της γερμανικής μάρκας. Με δυναμικό desing και ακραία αεροδυναμικά βοηθήματα, το πρωτότυπο Corsa έχει μέγιστη ισχύ 800 ίππων, ροπή 800 Nm και μέγιστη ταχύτητα 320 χλμ/ώρα. To εσωτερικό είναι λιτό, όπως αρμόζει σε ένα αυθεντικό αγωνιστικό αυτοκίνητο.

Όσοι δεν το δουν από κοντά στην έκθεση του Μονάχου θα μπορούν να το οδηγήσουν μέσω του Gran Turismo 7, σε PlayStation 4 και PlayStation 5.

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες 476 ίππων, ένας σε κάθε άξονα, που χαρίζουν τετρακίνηση. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί μόλις 2 δευτερόλεπτα, ενώ υπάρχει λειτουργία boost με επιπλέον 80 ίππους για 4 δευτερόλεπτα, για προσπεράσεις στην πίστα. Παρά την παρουσία μεγάλης μπαταρίας 82 kWh, το βάρος του Corsa GSE Vision Gran Turismo είναι μόλις 1.170 κιλά, χάρη στη χρήση ελαφρών υλικών.