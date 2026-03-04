Το Citroёn C3 είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας και τον Φεβρουάριο.

Η δυναμική πορεία της Citroёn στην Ελληνική αγορά το 2026 συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο. Το Citroën C3 αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, καταγράφοντας 601 ταξινομήσεις. Παράλληλα, κατέκτησε μερίδιο 16,5% στην κατηγορία B-SUV, την πιο δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Με τον τρόπο αυτό απέδειξε πως η νέα γενιά του μοντέλου της γαλλικής μάρκας έχει εδραιωθεί για τα καλά στην αγορά αυτοκινήτου στη χώρα μας.

Ποια έκδοση κέρδισε την αγορά

Σε επίπεδο εκδόσεων, την μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις πέτυχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική. Το γεγονός αυτό δείχνει πως η ευρεία γκάμα του νέου C3 μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Το νέο Citroёn C3 εξοπλίζεται με πλειάδα σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης, ώστε να εξασφαλίζει κορυφαία ασφάλεια για τους επιβάτες του αλλά και κάθε χρήστη του δρόμου. Ο εξοπλισμός άνεσης είναι πλήρης ακόμα και από τη βασική έκδοση, καθώς περιλαμβάνει ηλεκτρικές ευκολίες, air condition, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και φώτα Citroёn LED Vision, ενώ στις πληρέστερες εκδόσεις προστίθενται αυτόματος κλιματισμός, οθόνη αφής 10,25'', τροχοί αλουμινίου με διάμετρο 17'', κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματη φόρτιση κινητού, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, φυμέ κρύσταλλα, χρωματισμός δύο τόνων και πολλά ακόμα στοιχεία.

Οι επιτυχίες για τη Citroen τον Φεβρουάριο δεν σταμάτησαν μόνο στο C3. Στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα η Citroen κατέκτησε τη 2η θέση στην ελληνική αγορά. Όσον αφορά την κατηγορία των κλειστών van η γαλλική μάρκα πήρε την 1η θέση, με το νέο C3 VAN να πρωταγωνιστεί.