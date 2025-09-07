Καθώς το αυτοκίνητο θα σταθμεύει πάνω από την επαγωγική πλάκα θα αρχίσει η φόρτιση, ισχύος 11 kW.

H Porsche πρόλαβε την Tesla στην κούρσα για την επαγωγική φόρτιση της μπαταρίας. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική μάρκα, η νέα ηλεκτρική Cayenne του 2026 θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που θα μπορεί να φορτίζει ασύρματα. Η πλάκα επαγωγικής φόρτισης θα μπορεί να τοποθετείται στο δάπεδο ιδιωτικού ή δημόσιου χώρου στάθμευσης και να φορτίζει την μπαταρία του μεγάλου ηλεκτρικού SUV σε ταχύτητες έως 11 kW.

Το επιπλέον κόστος για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου και την πλάκα φόρτισης εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Ο οδηγός θα σταθμεύει την ηλεκτρική Cayenne πάνω από την πλάκα και η ανάρτηση θα χαμηλώνει αυτόματα ώστε να μειωθεί η απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος. Αν π.χ. μία γάτα περάσει κάτω από το αυτοκίνητο, τότε η επαγωγική φόρτιση θα διακόπτεται αυτόματα.

