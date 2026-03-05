Σαν Σήμερα: Η ομάδα που από το τίποτα έγινε διαμάντι (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με άπλετη δράση από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν πολύ ταλαντούχο, αλλά άτυχο Βραζιλιάνο οδηγό, μαθαίνουμε για την ηρωική νίκη του Νίκι Λάουντα στη Νότια Αφρική και το θαύμα του Ρος Μπρον.

Ας δούμε τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1975, γεννήθηκε ο Λουτσιάνο Μπούρτι. Ο Βραζιλιάνος έκανε το ντεμπούτο του στη Fomula 1 το 2000, αντικαθιστώντας τον Έντι Ιρβάιν στη Jaguar για το GP Αυστρίας. Κατάφερε να βρεθεί στο grid του 2001 ως μόνιμος οδηγός, αλλά τελικά αποδεσμεύτηκε μετά από μόλις τέσσερις αγώνες για να έρθει στη θέση του ο Πέδρο Ντε Λα Ρόσα. Ευτυχώς για τον Μπούρτι, η Prost εκείνη την περίοδο αναζητούσε οδηγό καθώς είχε απολύσει τον μετριότατο Γκαστόν Ματζακάνε, επομένως η θέση αναπληρώθηκε άμεσα. Ο Βραζιλιάνος επέδειξε σταθερή οδήγηση αλλά ενεπλάκη σε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα στο GP Βελγίου, αποκομίζοντας μώλωπες στο πρόσωπό του και διάσειση. Δεν αγωνίστηκε ξανά στην F1. Επιτέλεσε καθήκοντα δοκιμαστή οδηγού στη Ferrari έως το 2004 και ύστερα επέστρεψε στην πατρίδα του.

Σαν σήμερα το 1977, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα κατέκτησε την πρώτη του νίκη μετά το μεγάλο ατύχημά του, επικρατώντας στο Grand Prix Νότιας Αφρικής. Ωστόσο, ο αγώνας αυτός σημαδεύτηκε από μια μεγάλη τραγωδία, καθώς ο πολλά υποσχόμενος Τομ Πράις έχασε τη ζωή του μαζί με έναν νεαρό κριτή της πίστας, σε ένα φρικιαστικό δυστύχημα.

Σαν σήμερα το 2009, ο Ρος Μπρον εξαγόρασε την ομάδα της Honda στη Formula 1 και ξεκίνησε μια περιπέτεια που έμελλε να προσφέρει στο κοινό πολλές και τεράστιες εκπλήξεις. Μετά από αλλαγή της τελευταίας στιγμής σε κινητήρες Mercedes, η μετονομασμένη πλέον Brawn GP βρισκόταν «βυθισμένη» μέσα στην αβεβαιότητα, με τη χρηματοδότησή της να είναι ελλιπής και τις γενικές προβλέψεις να μην της θέτουν καμία ελπίδα επιβίωσης. Εκμεταλλευόμενη τις ξεχωριστές τεχνικές λύσεις που είχαν αναπτυχθεί στο μονοθέσιό της, όπως ο περιβόητος «διπλός διαχύτης», η ομάδα σόκαρε όλον τον κόσμο των αγώνων και σημείωσε 6 νίκες στα πρώτα 7 Grand Prix, δια χειρός Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός οδηγός και η ομάδα του γεύτηκαν την απαράμιλλη χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος στο τέλος της χρόνιας, με την Brawn GP να πωλείται εξολοκλήρου στη Mercedes ενόψει του 2010.

Φωτογραφίες: MP_Pictures/X