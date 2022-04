Η αγωνιστική δράση «παίζει» δυναμικά στο Gazzetta και το τριήμερο 8-10 Απριλίου με τη Formula 1 και το MotoGP να ετοιμάζονται για ακόμα δύο μεγάλους αγώνες.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το τριήμερο 8-10 Απριλίου στο Gazzetta αγώνες τόσο στη Formula 1 όσο και στο MotoGP. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε τέσσερις τροχούς θα βρεθεί στην Αυστραλία, ενώ το αντίστοιχο σπορ στους δύο τροχούς ταξιδεύει στις ΗΠΑ.

To Grand Prix Αυστραλίας επιστρέφει για πρώτη φορά από το 2019 και μαζί του το ξύπνημα από τα «άγρια χαράματα». Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην ανανεωμένη πίστα του Άλμπερτ Παρκ, που θα διαθέτει μάλιστα τέσσερις ζώνες DRS.

Η μάχη ανάμεσα σε Ferrari και Red Bull Racing θα συνεχιστεί, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν να είναι τα μεγάλα φαβορί. Οι δύο οδηγοί έχουν μονομαχήσει στους πρώτους αγώνες της σεζόν και μοιράζονται από μία νίκη στο 2022. Θετικό αντίκτυπο θέλουν να έχουν και οι teammate τους, Κάρλος Σάινθ και Σέρτζιο Πέρεζ, ενώ στην αντεπίθεση θα περάσει η Mercedes, φέρνοντας τις πρώτες φετινές αναβαθμίσεις της.

