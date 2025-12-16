Η Formula 1 δημοσίευσε τη λίστα στην οποία περιλαμβάνονται τα καλύτερα προσπεράσματα από τη σεζόν που μας πέρασε.

Η φετινή χρονιά της Formula 1 μπορεί να μην μας χάρισε τους πιο αξιομνημόνευτους αγώνες, όμως είδαμε εντυπωσιακές μάχες ρόδα με ρόδα εντός πίστας. Ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής και κατά τη διάρκεια της χρονιάς έκανε πολύ ωραία και απαιτητικά προσπεράσματα.

Ωστόσο δεν βρίσκεται κανένα από αυτά που έκανε στη λίστα με τα υποψήφια προσπεράσματα της χρονιάς.

Τα προσπεράσματα που ξεχώρισαν

Κάθε μήνα η Formula 1 καλεί τους φίλους της να ψηφίσουν το καλύτερο προσπέρασμα από τους αγώνες που διεξάγονται στο διάστημα των 30 ημερών. Συνολικά έχουν αναδειχθεί 8 νικητήρια προσπεράσματα, τα οποία ξεχώρισαν, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή να μην έχει κάνει κανένα από αυτά.

Τις περισσότερες διακρίσεις έχει πετύχει ο Όσκαρ Πιάστρι, καθώς έχει 3 «προσπεράσματα του μήνα» στο ενεργητικό του για φέτος, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί με 2. Από ένα έχουν οι Σαρλ Λεκλέρ, Όλιβερ Μπέρμαν και Μαξ Φερστάπεν.

Αναλυτικά τα προσπεράσματα:

Όσκαρ Πιάστρι στον Λιούις Χάμιλτον στην Αυστραλία

Όσκαρ Πιάστρι στον Λιούις Χάμιλτον στη Σ. Αραβία

Μαξ Φερστάπεν στον Όσκαρ Πιάστρι στην Ίμολα

Λιούις Χάμιλτον στον Λίαμ Λόσον στην Αυστρία

Λιούις Χάμιλτον στους Έστεμπαν Οκόν και Τζορτζ Ράσελ στη Μ. Βρετανία

Σαρλ Λεκλέρ στον Τζορτζ Ράσελ στην Ολλανδία

Όλιβερ Μπέρμαν στον Μαξ Φερστάπεν στο Μεξικό

Όσκαρ Πιάστρι στον Λάντο Νόρις στο Άμπου Ντάμπι

Όλα τα προσπεράσματα σε ένα βίντεο

It’s the big one… time to crown your 2025 Overtake of the Year! 🤩



Relive our eight epic monthly winners, then click the video to cast your vote! 🗳️#F1 @cryptocom — Formula 1 (@F1) December 15, 2025

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, και τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.