Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έλαβε μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση, η οποία ήρθε από τον κόσμο του MotoGP.

To πρόσωπο της χρονιάς στη Formula 1 είναι αναμφίβολα ο Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών στο Άμπου Ντάμπι έχοντας διαφορά 2 βαθμούς από τον Μαξ Φερστάπεν.

Με το επίτευγμα αυτό, ο Νόρις έκατσε στο θρόνο της Formula 1 και είναι πλέον στην κορυφή του κόσμου. Τα βλέμματα όλων έχουν στραφεί πάνω του, ενώ η McLaren Racing έχοντας κατακτήσει και το πρωτάθλημα κατασκευαστών, βρίσκεται στον… 7ο ουρανό.

Lando Norris will run with car number 1 in 2026! ☝️👀#F1 pic.twitter.com/u9OE4Ibjaq — Formula 1 (@F1) December 8, 2025

Ο περιζήτητος Νόρις

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 2025, Λάντο Νόρις, δέχθηκε πρόταση να δοκιμάσει μοτοσiκλέτα MotoGP μέσα στο 2026, έπειτα από πρόσκληση του Γκίνθερ Στάινερ, πρώην επικεφαλής της Haas στη Formula 1.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Στάινερ ηγήθηκε κοινοπραξίας που απέκτησε το 100% της Red Bull KTM Tech3 στο MotoGP. Με τη νέα δομή να τίθεται σε ισχύ από το 2026, ο ίδιος θα αναλάβει καθήκοντα CEO, ενώ ο Ρίτσαρντ Κόουλμαν θα είναι ο νέος επικεφαλής της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, ο Στάινερ άνοιξε δημόσια την πόρτα για μια ιδιαίτερη δοκιμή, απευθυνόμενος στον νέο πρωταθλητή της F1.

Η δημόσια πρόσκληση στον παγκόσμιο πρωταθλητή της F1

Μιλώντας στο podcast The Red Flags Podcast, ο Στάινερ αποκάλυψε ότι προσκάλεσε τον Νόρις να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα της ομάδας: «Είναι ευπρόσδεκτος να οδηγήσει τη μηχανή μας την επόμενη χρονιά. Έχει και παρόμοιο χρώμα με τη McLaren, papaya… εντάξει, πορτοκαλί, αλλά μοιάζουν αρκετά. Μπορεί να έρθει να τη δοκιμάσει, θα βρούμε τρόπο να το κανονίσουμε».

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι μια τέτοια κίνηση ίσως να μην ενθουσίαζε απόλυτα τη McLaren: «Δεν ξέρω αν ο Ζακ Μπράουν θα ήταν χαρούμενος να δει τον Λάντο πάνω σε μοτοσικλέτα MotoGP».

Η μακρόχρονη σχέση του Νόρις με τις μοτοσυκλέτες

Ο ίδιος ο Νόρις έχει επανειλημμένα μιλήσει για την αγάπη του προς τους δύο τροχούς, αποκαλύπτοντας ότι οι μοτοσικλέτες ήταν το πρώτο του πάθος πριν στραφεί στα μονοθέσια. Σε δηλώσεις του στο Esports World Cup στη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, είχε τονίσει ότι ξεκίνησε από motocross και off-road δραστηριότητες, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να αποτελεί το παιδικό του ίνδαλμα.

