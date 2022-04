Ο Αλέις Εσπαργκαρό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του GP Αργεντινής στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο, καθώς κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του και της Aprilia στο MotoGP.

H κατάρα της Aprilia έσπασε στην Αργεντινή, με τον Αλέις Εσπαργκαρό να γράφει ιστορία στην Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο, κατακτώντας την πρώτη νίκη στην καριέρα του στο MotoGP. Ο Ισπανός στη 200ή του συμμετοχή στο θεσμό κατάφερε να κερδίσει τον Χόρχε Μαρτίν έπειτα από μία τρομερή μονομαχία 25 γύρων και να γίνει ο 15ος διαφορετικός νικητής στους τελευταίους 32 αγώνες. Αυτή ήταν η παρθενική του νίκη στην κορυφαία κατηγορία, όπως επίσης και για την Aprilia.

O Μαρτίν ολοκλήρωσε στη 2η θέση για λογαριασμό της Pramac Racing, κάνοντας έναν εξαιρετικό αγώνα και την πρωτοπορία για το μεγαλύτερο μέρος του. Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε ο Άλεξ Ρινς της Suzuki. Αγώνας επιβίωσης για τον πρωταθλητή του 2021, Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος παρά την κάκιστη εκκίνηση, αναρριχήθηκε από τη 13η θέση στην 8η στα τελικά αποτελέσματα. Καλή εμφάνιση είχε και ο Πέκο Μπανάια της Ducati, καθώς κατάφερε να βρεθεί στην 5η θέση με προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο.

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση, ο Μαρτίν είχε εξαιρετικό πέταγμα και έστριψε στην πρωτοπορία, με τα αδέρφια Εσπαργκαρό να μάχονται. Τελικά αυτός που επικράτησε ήταν ο Αλέις, με τον Μαρίνι να ανακτά την 3η θέση. Οι δύο Suzuki έκαναν καλή εκκίνηση, ενώ πολλές θέσεις έχασε ο Κουαρταραρό.

Ο Πολ Εσπαργκαρό ανέβηκε άμεσα στην 3η θέση, ενώ παράλληλα ο αδερφός του άρχισε να μειώνει τη διαφορά από τον Μαρτίν στην κορυφή. O Ρινς στη Suzuki έδειχνε να έχει καλή ταχύτητα και απειλούσε για το βάθρο, ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Ενέα Μπαστιανίνι είχε μπει στη 10άδα.

Ο Μαρτίν άρχισε να ελέγχει τη διαφορά και πίσω τους ο Ρινς κατάφερε να προσπεράσιε τον Πολ Εσπαργκαρό, μετά από λάθος του αναβάτη της Honda. Μεγάλη πίεση σε εκείνο το σημείο δεχόταν ο Μαρίνι από τους Βινιάλες και Μπανάια για την 6η θέση, με τον νεαρό Ιταλό να δείχνει μαχητικό πνεύμα παρά το γεγονός πως δεν άντεξε πολλούς γύρους.

Ο Αλέις Εσπαργκαρό έκανε δύο μικρά λαθάκια στο 12ο γύρο που του κόστισαν ένα δευτερόλεπτο, όμως δεν το έβαλε κάτω και με δύο ταχύτατους γύρους έριξε τη διαφορά στα 0,4 δευτ. Σε εκείντο το σημείο ο Μιρ ήθελε να μει στη μάχη του βάθρου, βλέποντας τη διαφορά του από το επόμενο γκρουπ να αυξάνεται γύρο με το γύρο.

Στον 15ο γύρο είδαμε τον Πολ Εσπαργκαρό να έχει πτώση από την 4η θέση και έχασε την ευκαιρία για ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό έφερε τις δύο Suzuki στο 3-4 και τον Βινιάλες εντός 5άδας μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Μπαστιανίνι έκανε επίσης λάθος, αλλά το πλήρωσε πέφτοντας στη 13η θέση.

Όλα κρίθηκαν στους τελευταίους γύρους του αγώνα. Ο Εσπαργκαρό με την Τρίτη προσπάθεια στη στροφή 4, τοποθέτησε την RS GP στη σωστή θέση και πέρασε στην πρωτοπορία. Ο Μαρτίν αντεπιτέθηκε, αλλά δεν βρήκε την ευκαιρία για να βουτήξει στην εσωτερική του συμπατριώτη του. Παράλληλα, με τους δύο να μάχονται, βρήκαν την ευκαιρία οι αναβάτες της Suzuki να πλησιάσουν στο δευτερόλεπτο τους δύο πρωτοπόρους.

Όμως ο Εσπαργκαρό έβαλε το κεφάλι κάτω, πήρε μία ανάσα έξι δεκάτων και κάνοντας τον αγώνα της ζωής του, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού από την 1η θέση και πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του. Ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε ακριβώς πίσω του, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Άλεξ Ρινς της Suzuki.

Στις πιο πίσω θέσεις ο Πέκο Μπανάια της Ducati κατάφερε να ανέβει 5ος, ενώ ο πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Κουαρταραρό τερμάτισε στην 8η θέση.

Αποτελέσματα GP Αργεντινής

Φωτογραφίες: Aprilia