Η Formula 1 επιβεβαίωσε πως μία πίστα που είναι αγαπημένη των οδηγών θα επιστρέψει στο αγωνιστικό πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια.

Η Formula 1 ανακοίνωσε την επιστροφή της στην Πορτογαλία, με το Autódromo Internacional do Algarve στο Πορτιμάο να εντάσσεται εκ νέου στο αγωνιστικό πρόγραμμα για τις σεζόν 2027 και 2028. Η πορτογαλική πίστα θα αντικαταστήσει το Grand Prix Ολλανδίας, το οποίο αποχωρεί από το καλεντάρι έπειτα από παρουσία έξι ετών.

Πρόκειται για μία ανακοίνωση-έκπληξη, με τη διετή συμφωνία να δίνει ευελιξία στο σπορ για το πώς θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια.

BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028



As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!

Γνωρίστε την πίστα του Πορτιμάο

Η πίστα του Πορτιμάο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας, είχε φιλοξενήσει τη Formula 1 δύο φορές στο παρελθόν, στις σεζόν 2020 και 2021, κατά την περίοδο της πανδημίας. Και στους δύο αγώνες κυρίαρχος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον όταν οδηγούσε για τη Mercedes, με τους Βάλτερι Μπότας και Μαξ Φερστάπεν να συμπληρώνουν τα βάθρα.

Η επιστροφή του Algarve International Circuit εντάσσεται στη συνολική αναδιάρθρωση του αγωνιστικού προγράμματος. Η Formula 1 καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη μεγάλη ζήτηση νέων αγώνων και στη διατήρηση ιστορικών προορισμών.

We're absolutely loving @AIAPortimao 😍



Take the ultimate tour of the circuit with @LewisHamilton, as he snatches pole position by just over a tenth ⏱#PortugueseGP 🇵🇹 #F1

Η ιστορία του Πορτογαλικού Grand Prix

Το Πορτογαλικό Grand Prix αποτελεί διαχρονικό κομμάτι της ιστορίας της Formula 1. Οι αγώνες του 2027 και 2028 θα είναι ο 19ος και ο 20ός της χώρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι 13 από αυτούς διεξήχθησαν στο Εστορίλ, κοντά στη Λισαβόνα, από το 1984 έως το 1996.

Προηγήθηκαν τρεις αγώνες την περίοδο 1958-1960, εκ των οποίων δύο πραγματοποιήθηκαν σε αστική διαδρομή στο Πόρτο και ένας στη φημισμένα απαιτητική πίστα Monsanto Park στη Λισαβόνα.

Ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω το Πορτιμάο να επιστρέφει στο καλεντάρι της Formula 1 και το άθλημα να συνεχίζει να εμπνέει το πάθος των Πορτογάλων φιλάθλων. Η πίστα προσφέρει ένταση από την πρώτη στροφή έως την καρό σημαία. Το ενδιαφέρον για τη φιλοξενία ενός Grand Prix βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ».

