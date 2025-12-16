Η Ευρώπη κάνει πίσω στο απόλυτο «τέλος» των θερμικών κινητήρων

Η Κομισιόν προτείνει χαλάρωση του στόχου που είχε τεθεί για το 2035 μετά τις πιέσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να αναθεωρήσει έναν από τους πιο φιλόδοξους –και αμφιλεγόμενους– στόχους της πράσινης μετάβασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πλέον τη χαλάρωση της πλήρους απαγόρευσης πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, μετά από έντονες πιέσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και ισχυρών κρατών-μελών.

Ο αρχικός κανονισμός προέβλεπε ότι από το 2035 όλα τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που θα πωλούνται στην Ε.Ε. θα έπρεπε να είναι 100% μηδενικών εκπομπών CO₂, οδηγώντας πρακτικά στο τέλος των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων μοντέλων. Πλέον, στο τραπέζι βρίσκεται ένα εναλλακτικό σενάριο, με στόχο μείωσης εκπομπών κατά 90%, αντί για απόλυτο μηδενισμό.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η μετατόπιση αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε, μετά το 2035, να μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται οχήματα που δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικά, όπως plug-in hybrid, αλλά και μοντέλα που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, όπως τα συνθετικά e-fuels ή βιοκαύσιμα.

Για την αυτοκινητοβιομηχανία, η αλλαγή αυτή θεωρείται κρίσιμη. Πολλοί κατασκευαστές είχαν προειδοποιήσει ότι η απόλυτη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα μέσα σε τόσο αυστηρό χρονοδιάγραμμα δεν συμβαδίζει με την πραγματική ζήτηση της αγοράς, ούτε με τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Πίεση από κράτη-μέλη και κατασκευαστές

Χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, είχαν εκφράσει εδώ και καιρό επιφυλάξεις για τον κανονισμό του 2035, ζητώντας μεγαλύτερη τεχνολογική ουδετερότητα. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί κατασκευαστές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, επιβράδυνση των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων και έντονο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η πλήρης εγκατάλειψη των θερμικών κινητήρων θεωρείται από πολλούς ως υψηλού ρίσκου στρατηγική, τόσο για την απασχόληση όσο και για τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Η πιθανή αναθεώρηση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς της ηλεκτροκίνησης, που προειδοποιούν ότι μια τέτοια υποχώρηση μπορεί να επιβραδύνει τη μετάβαση και να μειώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η προσαρμογή των στόχων δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης πολιτικής, αλλά προσπάθεια ευθυγράμμισης της νομοθεσίας με την πραγματικότητα της αγοράς.

Το αν και πώς θα αλλάξει τελικά ο κανονισμός του 2035 θα κριθεί τους επόμενους μήνες, μέσα από διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Το βέβαιο είναι ότι το μέλλον του αυτοκινήτου στην Ευρώπη παραμένει ανοιχτό - και λιγότερο απόλυτο απ’ όσο φαινόταν μέχρι πρόσφατα.