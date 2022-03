Με στόχο να... σώσει τη φετινή χρονιά, η Mercedes ετοιμάζει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για τους επόμενους αγώνες, ώστε να βελτιώσει την απόδοση της W13 E Performance.

To 2022 δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τη Mercedes-AMG, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να δυσκολεύονται ιδιαίτερα με την W13 E Performance. Μετά από δύο αγώνες, η γερμανική ομάδα μετρά μόλις ένα βάθρο δια χειρός Χάμιλτον στο Grand Prix Μπαχρέιν και αυτό ήρθε έπειτα από την εγκατάλειψη των δύο οδηγών της Red Bull Racing. Στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, ο Ράσελ τερμάτισε παραπάνω από μισό λεπτό πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν, αναδεικνύοντας τα μειονεκτήματα του μονοθεσίου τους.

Στο εργοστάσιο της ομάδας στο Μπράκλεϊ πραγματοποιούνται καθημερινά προσομοιώσεις και δοκιμές ώστε να λυθούν τα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν. Όπως ανέφερε ο Ράσελ στην Τζέντα: «Το 99% των προβλημάτων μας είναι το porpoising».

Με στόχο να παλεύει και πάλι για νίκες και να μπει στη διεκδίκηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η Mercedes ετοιμάζει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για τους επόμενους αγώνες. Η αρχή σύμφωνα με το AMuS θα γίνει στον επόμενο αγώνα στην Αυστραλία το τριήμερο 8-10 Απριλίου, όπου η γερμανική ομάδα θα φέρει μία νέα πίσω αεροτομή. Περισσότερα νέα κομμάτια όπως αναβαθμισμένο πάτωμα αναμένονται στην Ίμολα, ενώ το μεγάλο πακέτο θα ολοκληρωθεί στην Ισπανία, στις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, μηχανικός της γερμανικής ομάδας διέρρευσε πως δεν περίμεναν τόσο έντονο το porpoising στη Σαουδική Αραβία, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αφαιρέσουν βάρος από το μονοθέσιό τους. Η Mercedes W13 είναι από τα πιο βαριά μονοθέσια στο grid, μαζί με τη Red Bull RB18. Ακόμη ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι η αντίσταση αέρα του μονοθεσίου, με τη Mercedes να υστερεί κατά 11 χλμ/ώρα στις ευθείες έναντι της Red Bull Racing που ήταν η ταχύτερη στην Τζέντα.

