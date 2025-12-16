Μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη το 2025, όμως οι ομάδες της Formula 1 δουλεύουν υπερωρίες για να προετοιμαστούν για την ερχόμενη χρονιά.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή της Formula 1 το 2026 έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να αρχίζουν σταδιακά να ανακοινώνουν τις ημερομηνίες παρουσίασης των νέων τους μονοθεσίων. Η σεζόν του 2026 σηματοδοτεί ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, τόσο στο πλαίσιο όσο και στις μονάδες ισχύος, γεγονός που καθιστά τα τις παρουσιάσεις ιδιαίτερα σημαντικά.

Οι ομάδες θα επιχειρήσουν να κρατήσουν όσες περισσότερες πληροφορίες κρυφές από τους ανταγωνιστές, με το πρώτο τεστ της σεζόν να είναι προγραμματισμένο για τις 27-31 Ιανουαρίου.

Οι ανακοινώσεις ξεκίνησαν από νωρίς

Ήδη πέντε παρουσιάσεις έχουν «κλειδώσει» στο ημερολόγιο. Η αρχή θα γίνει στα μέσα Ιανουαρίου, με διπλή παρουσίαση από ομάδες που μοιράζονται τεχνικές ή οργανωτικές δομές, ενώ η είσοδος νέων κατασκευαστών προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στο πρόγραμμα.

Η Red Bull Racing και η Racing Bulls θα ανοίξουν τον χορό των αποκαλύψεων, ακολουθούμενες από την Audi, η οποία ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο της ως εργοστασιακή ομάδα. Alpine και Haas θα προχωρήσουν σε παρουσίαση την ίδια ημέρα, ενώ οι Cadillac και Aston Martin έχουν ήδη ορίσει ημερομηνίες για τις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι υπόλοιπες ομάδες του grid δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα πλάνα τους, με τις σχετικές ημερομηνίες να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Οι ημερομηνίες παρουσιάσεων του 2026

Ομάδα Ημερομηνία παρουσίασης Red Bull Racing 15 Ιανουαρίου Racing Bulls 15 Ιανουαρίου Audi 20 Ιανουαρίου Alpine 23 Ιανουαρίου Haas 23 Ιανουαρίου Cadillac 8 Φεβρουαρίου Aston Martin 9 Φεβρουαρίου Ferrari TBD Mercedes TBD McLaren TBD Williams TBD

