Ο πολυπρωταθλητής θα κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στον τέταρτο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος, στο Τέξας των ΗΠΑ.

Έπειτα από απουσία δύο αγώνων, ο Μαρκ Μάρκεθ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στον ερχόμενο αγώνα του MotoGP στο Circuit of the Americas. O Ισπανός έξι φορές πρωταθλητής της μεγάλης κατηγορίας είχε ένα πολύ άσχημο highside στο Warm-Up του Grand Prix Ινδονησίας, με τους γιατρούς να μην του επιτρέπουν να πάρει μέρος στον αγώνα της Μανταλίκα.

Λίγες ημέρες αργότερα, επιβεβαιώθηκε πως ο Μάρκεθ είχε ακόμη ένα επεισόδιο διπλωπίας, κάτι που τον ανάγκασε να απουσιάσει και από το Grand Prix Αργεντινής. Στη θέση του είχε αγωνιστεί ο δοκιμαστής της Honda, Στεφάν Μπραντλ.

H πρόοδος στην υγεία του ήταν αρκετά ικανοποιητική το τελευταίο διάστημα και ήδη από τον αγώνα στην Αργεντινή υπήρξαν φήμες πως θα είναι έτοιμος για τον αγώνα στο Τέξας. Τη Δευτέρα 5 Απριλίου, ο Μάρκεθ βρέθηκε στην πίστα για δοκιμές με μία Honda CBR600RR. O 29χρονος ένιωσε καλά πάνω στη μοτοσικλέτα και παράλληλα πέρασε από νέες εξετάσεις. Οι γιατροί ήταν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα και έδωσαν το «οκ» στον Ισπανό, να επιστρέψει στους αγώνες.

Ο αναβατης της Honda,μίλησε για την επιστροφή του στη δράση: «Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω, είναι ένα φοβερό συναίσθημα αυτό που νιώθω και φυσικά όταν το κάνω σε μία από τις αγαπημένες μου πίστες. Απολαμβάνω να οδηγώ στο Τέξας και έχω φοβερές αναμνήσεις από την πίστα αυτή. Έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε και από τη στιγμή που δεν αγωνίστηκα στην Αργεντινή, δεν θέλω να θέσω κάποιον στόχο προς το παρόν. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά το σημαντικό είναι πως επιστρέφω στη δράση αυτό το τριήμερο».

Ο Μάρκεθ έχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ στην πίστα του Τέξας των ΗΠΑ. Από το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2013, ο Ισπανός αναβάτης της Honda έχει κερδίσει όλους τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί εκεί, εκτός του 2019 όπου είχε πτώση. Με τρεις αγώνες να έχουν ολοκληρωθεί στο 2022, ο Μάρκεθ βρίσκεται στη 15η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!🔜🇺🇸

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊🏼 pic.twitter.com/m9uTX8IPj7